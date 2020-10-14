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الأربعاء، 14-10-2020 10:54 ص

نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة

ضمان التكاسي يثقل كاهل سائقيها

تك


الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" ، والذي يُبــثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، يتلقى شكاوى المواطنين ، من منطلق المسؤولية حيال المجتمع، خدمة لهم .

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واليوم استعرض البرنامج ، من خلال الإعلامي محمّد الوكيل ، العديد من القضايا ، عبر الاتصالات ، والرسائل الصوتية من خلال خدمة "الوتساب" .

 

أهم القضايا التي تمّ الحديث عنها ، نقلها سائق تكسي ، تتمثّل بمعاناة كثيرين من السائقين من ارتفاع "ضمان التكسي"، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالأردن.

 

وطالب من الإعلامي محمدّ الوكيل، الوقوف على الأمر ، حيث أن سائقي القطاع العام ينطوون تحت مظلة عمال المياومة ، من منطلق مساعدتهم في التقليل من قيمة "الضمان" ، الذي بات يُؤرّقهم حيث تراكمه لأيام ، ما يثقل كاهلهم، ويزيد من معاناتهم  .

 

وناشد "سائق التكسي" ، وزارة العمــل ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، من أجل إيجاد حلول ناجعة والبحث مع أصحاب مكاتب التكاسي ، لوضح حدّ للارتباك الحاصل لسائقي القطاع.

 

 

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