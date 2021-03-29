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الإثنين، 29-03-2021 09:05 ص

جرّاء فيروس كورونا

غياب الطقوس الاجتماعية تزيد من معاناة الأردنيين

ترقب
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري -ما زال فيروس كورونا يُسيطر على العالم ، وقد ألقت الجائحة بظلالها على الأردنيين بشكل خاص ، ما أثّر سلبا على مناحي الحياة ، وأدى إلى "شلل تام " في الطقوس الاجتماعية تحسّبا من انتشار الفيروس .

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الإعلامي محمد الوكيل،  وعبر "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، تحدّث اليوم الإثنين، عن "اشتياق" المواطنين ، لتلك الطقوس ، التي اندثرت في ظلّ الجائحة ، حيث غياب التزاور ، واللقاءات التي اعتاد عليها الأردنيون .

 

ولفت الإعلامي الوكيل ، أن تواصل المواطنين اقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي، عدا عن عدم مشاركة الآخرين بالأفراح والأتراح، الأمر الذي زاد من وطأة المعاناة .

 

ودعا الله عزّوجل أن "يُزيح" الغمة ، وان تعود الحياة إلى مجاريها ، مُطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، كارتداء الكمّامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ،وعدم الاستهتار بالفيروس ، ومراجعة المستشفى في حال ظهور أعراض جرّاء العدوى.

 

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