لجنة الأوبئة لـ برنامج الوكيل : لقاح كورونا لا يتعارض مع لقاح الأنفلونزا

الوكيل الإخباري - أكد استشاري الوبائيات ، وعضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور مهند النسور أن الوضع الوبائي في المملكة مستقر بحذر .

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وأشار النسور الأحد عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن الوضع "تحت السيطرة" .

ولفت خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك العديد من المتحورات ظهرت في العالم .

وقال " قد تظهر متحورات جديدة ، وخطورته تكمن في التأثير على التطعيم ولكن المطاعيم المتوفرة في المملكة قعالة ضد المتحورات خاصة متحور دلتا الذي تبلغ نسبة إصابات فيه بالمملكة 95% ".

" فيروس كورونا تحول نحو 5 آلاف مرة ولكنه تم السيطرة عليه في المملكة ، كما أن هنالك عبء على النظام الصحي في المملكة ، في موسم الشتاء ولا يوجد تعارض بين لقاحي كورونا والأمراض الموسمية كالأنفلونزا الموسمية ، ويجدر أن يكون هنالك فاصل بين اللقاحين تقدر نحو أسبوع " ، وفق النسور .

وتابع " يجب استشارة الطبيب في حال تواجد معاناة المواطن من الحساسية المفرطة ".