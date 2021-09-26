الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة لـ برنامج الوكيل : لقاح كورونا لا يتعارض مع لقاح الأنفلونزا

إجراءات حكومية مرتقبة لرفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

الاحتلال يزعم استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباكات

حجاوي : تراجع الإقبال على التطعيم بسبب استقرار الوضع الوبائي

مراكز التطعيم الأحد - روابط

وفيات كورونا عالميا تقترب من الـ5 ملايين

ارتفاع على الحرارة الأحد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

آلاف الاسكتلنديين يتظاهرون للاستقلال عن المملكة المتحدة

عاجل

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

الأحد، 26-09-2021 08:47 ص

لجنة الأوبئة لـ برنامج الوكيل : لقاح كورونا لا يتعارض مع لقاح الأنفلونزا

7ec4fe6d-7b6a-4910-90b8-fdb04d9b9d36


الوكيل الإخباري - أكد استشاري الوبائيات ، وعضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور مهند النسور أن الوضع الوبائي في المملكة مستقر بحذر .

اضافة اعلان

 

وأشار النسور الأحد عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن الوضع "تحت السيطرة" .

 

ولفت خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك العديد من المتحورات ظهرت في العالم .

 

وقال " قد تظهر متحورات جديدة ، وخطورته تكمن في التأثير على التطعيم ولكن المطاعيم المتوفرة في المملكة قعالة ضد المتحورات خاصة متحور دلتا الذي تبلغ نسبة إصابات فيه بالمملكة 95% ".

 

" فيروس كورونا تحول نحو 5 آلاف مرة ولكنه تم السيطرة عليه في المملكة ، كما أن هنالك عبء على النظام الصحي في المملكة ، في موسم الشتاء ولا يوجد تعارض بين لقاحي كورونا والأمراض الموسمية كالأنفلونزا الموسمية ، ويجدر أن يكون هنالك فاصل بين اللقاحين تقدر نحو أسبوع " ، وفق النسور .

 

وتابع " يجب استشارة الطبيب في حال تواجد معاناة المواطن من الحساسية المفرطة ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
df232e12-9f78-47f4-843e-6c40a43bdd2e

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

920215134748301407498

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

333363_60_1629226193

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

فلوس 3

توضيح من الضمان بشأن صرف تعويض الدفعة الأولى

لقاح

ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا في المفرق

أخبار متعلقة
لقاح

جرش .. ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا الأحد 3 أضعاف الأيام الماضية