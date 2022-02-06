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الأحد، 06-02-2022 08:34 ص

مدير الأمن يوجه الدفاع المدني بإجراء تمارين مشابهة لحادثة الطفل المغربي ريان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني في الدفاع المدني المقدم هاشم عبيدات أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وجه بإجراء تمارين مشابهة لحادثة الطفل ريان محاكاة لما حصل في المغرب . 

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وقال عبيدات اليوم الأحد في مداخلة عبر"برنامج الوكيل – على راديو هلا " إن عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان كانت محيطة بالمخاطر مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت 5 أيام ويعتبر وقت طويل وصعب على الطفل ريان .


وأضاف عبيدات أن حالات الإنقاذ تحتاج إلى دراسة الحالة ووضع الخطة ضمن إجراءات احترازية وتنفيذها بحذر شديد .

وشارك عدد من المواطنين بمبادرة أطلقها "برنامج الوكيل" للإبلاغ عن آبار أو حفر مهجورة وخطيرة في كافة محافظات المملكة والتي سيتم متابعتها مع الجهات الرسمية حفاظا على السلامة العامة.


وكان الديوان الملكي المغربي أمس أعلن وفاة ريان بعد إخراجه من البئر الذي سقط فيه منذ 5 أيام استمر فيها فرق الإنقاذ من محاولة انتشال الطفل غير أن آمال الانتظار صاحبها حزن كبير مع إعلان وفاته.

 


 




 

 


 

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