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الإثنين، 29-04-2024 01:57 م

البريد الأردني يعزز أسطول النقل بمركبات كهربائية للمرة الثانية

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الوكيل الإخباري - عززت شركة البريد الأردني أسطول نقلها بمركبات كهربائية لمواكبة التوسع في خدماتها المقدمة للمواطنين.

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وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الاثنين، فأن ذلك يأتي ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة شركة البريد الأردني، بهدف تعزيز منظومة الخدمات البريدية وتطويرها، خاصة التحول لاستخدام الطاقة البديلة.


وقال رئيس مجلس الإدارة سامي الداوود، إن هذه الخطوة الثانية على مسار التحديث الكامل لأسطول النقل خلال العامين المقبلين إلى الطاقة البديلة التي تأتي بعد أقل من عام على تحديث أسطول سيارات البريد الأردني للمرة الأولى، بهدف توفير النفقات التشغيلية والمساهمة في الحفاظ على البيئة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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