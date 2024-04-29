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الإثنين، 29-04-2024 01:45 م

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في الرياض، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في اجتماع بحث الجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مؤكدا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بأسرع وقت ممكن. اضافة اعلان


وأكد الوزيران ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وعلى دعمهم لحل الدولتين.

كما تابع الوزيران المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في سياق التنسيق من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في المنطقة. وأكد الوزيران استمرار التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحث الوزيران الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الخطير الذي تشهده، وشدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة وقف عنف المستوطنين وإرهابهم. 



 




 

 


 

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