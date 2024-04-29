طهران: استقرار المنطقة رهين انتهاء الاحتلال بفلسطين

الوكيل الإخباري - أفادت الخارجية الإيرانية أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة إلا بانتهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

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وأضافت "أن الكيان الصهيوني هو المصدر الأساسي لزعزعة الأمن في المنطقة ولن يكون طرفًا في أي اتفاق سلام".



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة غير مؤهلة للعب دور في وقف إطلاق النار بغزة.



وقالت ان أي قرار بشأن مستقبل فلسطين يجب أن يتخذه الشعب الفلسطيني بنفسه.



وتابعت : "الدعم الأميركي والبريطاني للكيان الصهيوني أدى إلى الحرب الحالية في غزة. على واشنطن ولندن التوقف عن إرسال السلاح للكيان الصهيوني والضغط عليه لوقف إطلاق النار."











