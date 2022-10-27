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الخميس، 27-10-2022 08:43 ص

مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ينفي تسجيل وفاة جديدة بحادث حافلة طلاب الزرقاء

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الوكيل الإخباري - رصد
نفى مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة تسجيل وفاة رابعة بحادث حافلة طلبة الزرقاء أمس .

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وأضاف اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن عدد الإصابات التي وصلت إلى  المستشفى امس 36 حالة منهم 3 وفيات و 3 حالات العناية المركزة وحالتهم مستقرة حتى صباح اليوم الخميس.


وتابع " باقي المصابين تم توزيعهم على أقسام المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ".


وأكد أنه تم السيطرة على الحالة الصحية للمصابين مشيراً أنه يوجد حالة واحدة خرجت للعلاج في مستشفى خاص بطلب من ولي أمرها.


واشار ان عدد من الإصابات سيغادرون المستشفى اليوم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.


 




 

 


 

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