مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة مستشفيات البشير ، الدكتور محمود زريقات، عن عدد الذين وصلتهم رسائل لغايات التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال مستشفى البشير ، حيث وصل عددهم (504) مواطن، من الفئات المستهدفة، وهم كبار السن ومن يعاني الأمراض المزمنة .

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وشدّد زريقات ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، على ضرورة ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، حتى بعد أخذ اللقاح، للوصول إلى الهدف المنشود .

ولفت للإعلامي محمد الوكيل ، أن اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية ، يساعدان على عودة الحياة إلى مجاريها في المملكة ، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين المواطنين والحكومة.

ورشّح زيادة عدد المسجلين لأخذ اللقاح ، خلال الساعات القادمة .

ومن جهته ، أكد مدير مستشفى الجامعة الأردنية ، الدكتور إسلام مساد ، للإعلامي الوكيل ، أنه يجدر على الأشخاص الراغبين لأخذ اللقاح ، التسجيل بالمنصة الخاصة .

وقال " مسجل على المنصة 664 شخصا ،وتم إعطاء اللقاح حتى الساعة العاشرة صباح الأربعاء، لـ203 أشخاص، في مستشفى الجامعة الأردنية ، وتم توفير الأماكن الخاصة من خلال العمل بالإجراءات الصحية التي تم الترتيب لها من خلال مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية".

وعبّر مساد عن سعادته حيال إقبال فئة كبار السن ومن يعاني الأمراض المزمنة على اللقاح ، مُبديا تفاؤله حيال البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا .

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