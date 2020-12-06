مستشفى الكرك للوكيل : سنوفر الفحوصات الهرمونية خلال أيام - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الكرك الحكومي، الدكتور معاذ المعايطة أن هنالك نقصا في مواد الفحوصات المخبرية الخاصة بالهرمونات .

اضافة اعلان



وأشار المعايطة ، الأحد، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه سيتم توفير تلك المواد خلال الأسبوع الحالي ، بعد البحث في هذا الشأن مع وزارة الصحة .

جاء ذلك ردا على استفسار مواطنة حول عدم توفر المواد التي يتم بها إجراء فحوصات الغدة الدرقية والحديد وفيتامين د ، منذ شهر ٩ الماضي، مشيرا أن فحوصات المواطنين ، يتم الاحتفاظ بها .

وتطرّق في حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل، حول الوضع الوبائي الراهن بشأن فيروس كورونا في محافظة الكرك ، لافتا أن الوضع مستقر ، ومسيّطر عليه .

ولفت المعايطة ، أن المواطنين يبدون تعاونهم حيال زياراتهم للمرضى في المستشفى ، وفقا للقرارات الحكومية في هذا الشأن ، مشيرا أن هنالك (28) سريرا خاصا لمرضى كورونا .

وبين أنه تم التبرع من قبل الديوان الملكي ، بأجهزة التنفس الاصطناعي ، لمستشفى الكرك الحكومي في وقت سابق ، لتعزيز العمل والجهود في المستشفى، لعلاج الفيروس ، مؤكدا حرص الكادرين الطبي والتمريضي على العمل المستمر ، حرصا على سلامة المواطنين .



