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الثلاثاء، 10-11-2020 11:00 ص

الاقتراع لم يستغرق وقتا

ارتياح أردني من سير العملية الانتخابية

من
مواطنون أمام أحد مراكز الاقتراع


الوكيل الإخباري - عبّر مواطنون عن ارتياحهم خلال إدلاء أصواتهم ، في العملية الانتخابية التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء.

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جاء ذلك عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، خلال تغطية خاصة للعملية الانتخابية .

 

وأشار عدد من المواطنين من مختلف محافظات المملكة،  خلال الرسائل الصوتية ، أن هنالك التزاما واضحا بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، نتيجة لأزمة كورونا التي تزامنت مع موعد الانتخابات، حيث ارتداء الكمّامات والعمل بالتباعد الجسدي .

 

وأضاف عدد منهم ، أن هنالك تنظيما خلال الاقتراع ، ما يُسهل عى المواطنين ذلك، مُثمنين جهود مرتبات الأمن العام في الحفاظ على الأمن .

 

كما أوضح مواطنون ، أن الإدلاء بأصواتهم لم يستغرق سوى دقائق قليلة ، عدا عن إشارتهم إلى آلية التصويت التي تميّـــزت بالسهولة .

 

 

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