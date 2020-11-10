ارتياح أردني من سير العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري - عبّر مواطنون عن ارتياحهم خلال إدلاء أصواتهم ، في العملية الانتخابية التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء.

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جاء ذلك عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، خلال تغطية خاصة للعملية الانتخابية .

وأشار عدد من المواطنين من مختلف محافظات المملكة، خلال الرسائل الصوتية ، أن هنالك التزاما واضحا بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، نتيجة لأزمة كورونا التي تزامنت مع موعد الانتخابات، حيث ارتداء الكمّامات والعمل بالتباعد الجسدي .

وأضاف عدد منهم ، أن هنالك تنظيما خلال الاقتراع ، ما يُسهل عى المواطنين ذلك، مُثمنين جهود مرتبات الأمن العام في الحفاظ على الأمن .

كما أوضح مواطنون ، أن الإدلاء بأصواتهم لم يستغرق سوى دقائق قليلة ، عدا عن إشارتهم إلى آلية التصويت التي تميّـــزت بالسهولة .

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