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الأحد، 16-05-2021 10:59 ص

الخسائر فادحة

مصالحة لـبرنامج الوكيل : الاحتلال يعيش في صدمة

موقع (2)


الوكيل الإخباري - أوضح المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي، محمد مصالحة ، أن الجبهة الداخلية في الأراضي التابعة للاحتلال ، أضحت "هشّة " نتيجة للمقاومة الفلسطينية ، وحجم الخسائر الفادحة ، والإرباك الذي يعانيه ، جراء قصف مواقع هامة .

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ولفت مصالحة ، الأحد ، في حديثه من "الناصرة" ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الفلسطينيين استطاعوا أن يثبتوا مدى قوتهم وإرادتهم .

 

وقال للإعلامي محمد الوكيل " الاحتلال يعيش في صدمة (..) فقد باتوا يهرعون إلى الملاجئ وأقول لن يمكن نزع ألوان العلم الفلسطيني" .

 

"الاحتلال يواجه خطرا فادحا عدا عن عن الخوف والإرباك اللذين يسيطران عليه ، ولن يكون هنالك نكبة جديدة للشعب الفلسطيني ، فلدينا شعب صامد ، ووعي واضح " ، بحسب مصالحة ، الذي أكد أن الشعب الفلسطيني ما زال يحارب من أجل قضيته ، وسيبقى .

 

وتابع " يعتبر الفلسطينيون الرقم الصعب في المعادلة الإسرائيلية (..) وهنالك صدمة من قبل الاحتلال حيال ما أصابه ".

 

 

 




 

 


 

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