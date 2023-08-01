"مياهنا": تعاملنا مع انفجار خط مياه رئيسي قطع المياه لمدة 16 ساعة في السلط

الوكيل الاخباري - رصد

قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن – مياهنا المهندس محمد العوران إن 30% زيادة نسبة الطلب على المياه في فصل الصيف .

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وأضاف العوران عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومتواصل يرفع الطلب على المياه مما يؤدي إلى انقطاعها ويتم متابعتها من خلال فريق مختص .



وأشار أن بعض انقطاعات المياه تعود بسبب مشاريع في مراحلها الأخيرة وذلك لتحسين جودة الخدمة منوهاً أن المشاريع موجودة في تلاع العلي وأم اذينة والرابية والجبيهة.



وتابع" قبل أسبوع تعاملنا مع انفجار خط مياه رئيسي في السلط مما أدى إلى انقطاع المياه عن منطقتين لمدة 16 ساعة وتم التعامل مع العطل بشكل طارئ وإصلاحه".



وحول كميات المياه التي يتم ضخها قال" حوالي 650 ألف متر مكعب يومياً يتم تزويده للعاصمة عمان و175 ألف متر مكعب في الزرقاء 120 ألف متر مكعب لمنطقة عين الباشا والسلط" .



وأكد أن الشركة تعمل على تنظيم حملات مستمرة في كافة محافظات المملكة للحد من هدر المياه .













