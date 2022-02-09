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الأربعاء، 09-02-2022 09:27 ص

نقيب الألبسة :انخفاض الأسعار في آذار القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

توقع عضو غرفة تجارة عمان والاردن ، نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان انخفاض أسعار الألبسة في شهر آذار القادم .

وأضاف علان اليوم الأربعاء في تصريحات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا" أن انخفاض الأسعار على الألبسة سيكون بنسبة 3 إلى 5 % فقط.

وأوضح أنه يوجد عوامل أخرى تؤثر على الأسعار منها ضريبة المبيعات وأجور النقل والضرائب و الطرود البريدية.

وبيّن علان أن انخفاض الأسعار سيكون على الموسم الجديد وسيشمل الألبسة الربيعية والصيفية.

ونفى أن يصل انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى نسبة 15% بسبب انخفاض التعرفة الجمركية إلى 5%.

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وكان وزير المالية محمد العسعس، قال إنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 20 % إلى 5% .

واشتكى مواطنون من عدم انعكاس قرار انخفاض التعرفة الجمركية على أسعار الألبسة وقطع السيارات وبعض المواد التموينية في الأسواق المحلية .


 




 

 


 

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