نقيب الألبسة :انخفاض الأسعار في آذار القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



توقع عضو غرفة تجارة عمان والاردن ، نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان انخفاض أسعار الألبسة في شهر آذار القادم .



وأضاف علان اليوم الأربعاء في تصريحات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا" أن انخفاض الأسعار على الألبسة سيكون بنسبة 3 إلى 5 % فقط.



وأوضح أنه يوجد عوامل أخرى تؤثر على الأسعار منها ضريبة المبيعات وأجور النقل والضرائب و الطرود البريدية.



وبيّن علان أن انخفاض الأسعار سيكون على الموسم الجديد وسيشمل الألبسة الربيعية والصيفية.



ونفى أن يصل انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى نسبة 15% بسبب انخفاض التعرفة الجمركية إلى 5%.

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وكان وزير المالية محمد العسعس، قال إنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 20 % إلى 5% .



واشتكى مواطنون من عدم انعكاس قرار انخفاض التعرفة الجمركية على أسعار الألبسة وقطع السيارات وبعض المواد التموينية في الأسواق المحلية .

