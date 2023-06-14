وزير الزراعة: أسعار الأضاحي ضمن معدلات العام الماضي وتتراوح من 200 إلى 300 دينار

الوكيل الإخباري - رصد

قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن الأضاحي متوفرة في الأسواق المحلية والأسعار ستكون ضمن معدلات العام الماضي وتتراوح سعر الأضحية من 200 إلى 300 دينار بين بلدي أو مستورد.

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وأضاف حنيفات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن الإنتاج المحلي من الأغنام في الأردن يبلغ مليون رأس متوفر منه من 300 ألف إلى 400 ألف رأس.



وحول استيراد الأغنام أكد أنه منذ فتح باب الاستيراد ولغاية يوم أمس وصل من 800 ألف رأس إلى الأردن من أسواق مختلفة في العالم منها 20 ألف عجل مستورد .



وأشار أن الأغنام متوافرة حالياً بالأسواق من 500 ألف إلى 600 ألف رأس منها المحلي والمستورد مما ينعكس إيجابياً على الأسعار لوفرة العرض.



وحول التصدير لفت أنه من المتوقع تصدير 500 ألف رأس من الأغنام إلى دول الخليج قبل عيد الأضحى مؤكداً أن التصدير لن يؤثر سلباً على الأسواق المحلية.



وختم أن الوزارة تعتمد بروتوكولات عالمية للرقابة على الأغنام المستورد إلى الأردن .

