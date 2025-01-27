أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

وقال أبو شهاب اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن العديد من الأردنيين يتعاملون مع العملات الرقمية وأشهرها البيتكوين والإيثيريوم ولكن لم يكن هناك إطار تنظيمي يحمي مستخدمي هذه الخدمات، وأن المستخدم يتعامل بشكل مباشر مع المنصات اللامركزية.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني منع في وقت سابق على مستخدمي الأصول الرقمية شراء وبيع العملات الرقمية عبر حساباتهم البنكية ولكن في حال وضع إطار تنظيمي قد يصدر قرارات بالسماح باستخدام الحسابات البنكية للتعامل مع منصات التداول.
وأشار أبو شهاب إلى أن وضع إطار تنظيمي يهدف لتشجيع الرياديين والشباب على الانخراط بهذا المجال وتصدير الخدمات للعالم نظرا لأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.
وبيّن أن هذه التقنيات والمنصات تتيح للأشخاص والمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال شراء العملات الرقمية والتداول بها.
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