البكار: لن نرفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين قبل صدور الدراسة الاكتوارية

03:14 م

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الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي خالد البكار، أن أي تعديل على الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان لن يتم قبل صدور الدراسة الاكتوارية التي تجريها الجهات المختصة لتقييم الأثر المالي والاقتصادي لهذا القرار. اضافة اعلان





وأوضح البكار أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية، لكن أي زيادة تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وأكد أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي ، وهو المبلغ الذي لا تستطيعه المؤسسة حالياً ، مشيراً إلى أن القرار لن يتخذ حتى صدور الدراسة الاكتوارية .