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‏التعليم العالي لـ"برنامج الوكيل": نتائج المنح والقروض الجامعية منتصف كانون الثاني 2025 ‏

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن العدد النهائي للطلبة المتقدمين بطلبات الحصول على المنح والقروض الداخلية للعام الدراسي 2025-2026 ، حيث بلغ عدد الطلبة  81.380 طالباً وطالبة .اضافة اعلان


وبين الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"  بأن الوزارة تقوم حالياً على معالجة هذه الطلبات وفحصها واحتساب النقاط وفقاً لنظام صندوق الطالب 2024 ، حيث يحق للطلبة مراجعة الطلبات بعد فحصها والاعتراض وتقديم الأوراق التي تثبت صحة اعتراضهم ، ومن ثم ستعلن الوزارة عن النقاط المحتسبة لكل طالبة وطالبة .

وستقوم الوزارة بحسب الخطيب بإعلان النتائج في النصف الثاني من شهر 1 من العام القادم 2025 وفي موعد مناسب قبل موعد السحب والإضافة في الجامعات الحكومية ، حيث ستكون النتائج أمام الطلبة قبل تاريخ 09-02-2025 ، وهو أقرب موعد لفتح باب القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية  .

وأشار إلى أن عدد الطلبة الطلبة المستفيدين من المنح والقروض ما بين منح كاملة أو جزئية قد بلغ نحو 43-44 ألف طالب وطالبة ، إذ من المتوقع أن يتم زيادة هذا العدد إلى نحو 53 ألف طالب وطالبة بعد أن خصصت الحكومة في الميزانية القادمة زيادة كبيرة بنسبة 50% على مخصصات صندوق دعم الطالب لتصبح ميزانيته 30 مليون دينار بدلاً من 15 مليون .

وفيما يتعلق بتأخر صرف مستحقات الطلبة في الشمال والوسط ، بيّن الخطيب بأن الأمر خارج عن إرادة الوزارة لكون عملية صرف مستحقات الطلبة مرتبطة بوزارة المالية ، مقدماً اعتذاره للطلبة عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الوزارة ومؤكداً لهم بأن صرف مستحقات طلبة الشمال والوسط سيكون في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم بشكل مؤكد .

ولفت الخطيب إلى وجود أكثر من 51.620 طالباً وطالبة مغتربين على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية ، حيث قدموا من إلى الجامعات الأردنية من 113 دولة عربية وأجنبية ، مشيراً إلى وجود أكثر من 5500 طالباً وطالبة في تخصصات الطب وطب الأسنان .

وعبّر الخطيب عن اعتزازه بثقة هذه الدول الـ 113 بجودة التعليم في الجامعات الأردنية وجودة خريج الجامعات الأردنية ، مؤكداً وصول بعض الخريجين من الجامعات الأردنية إلى مناصب كبيرة في دولهم التي قدموا منها .

كما كشف الخطيب عن وجود مستشفيات في ألمانيا تشترط من أجل التعيين أن يكون الخريج من أحد الجامعات الأردنية ، لافتاً إلى أن هذا من دواعي فخر وزارة التعليم العالي بجودة التعليم في المملكة .

 
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