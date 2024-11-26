‏التعليم العالي لـ"برنامج الوكيل": نتائج المنح والقروض الجامعية منتصف كانون الثاني 2025 ‏

وبين الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن الوزارة تقوم حالياً على معالجة هذه الطلبات وفحصها واحتساب النقاط وفقاً لنظام صندوق الطالب 2024 ، حيث يحق للطلبة مراجعة الطلبات بعد فحصها والاعتراض وتقديم الأوراق التي تثبت صحة اعتراضهم ، ومن ثم ستعلن الوزارة عن النقاط المحتسبة لكل طالبة وطالبة .
وستقوم الوزارة بحسب الخطيب بإعلان النتائج في النصف الثاني من شهر 1 من العام القادم 2025 وفي موعد مناسب قبل موعد السحب والإضافة في الجامعات الحكومية ، حيث ستكون النتائج أمام الطلبة قبل تاريخ 09-02-2025 ، وهو أقرب موعد لفتح باب القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية .
وأشار إلى أن عدد الطلبة الطلبة المستفيدين من المنح والقروض ما بين منح كاملة أو جزئية قد بلغ نحو 43-44 ألف طالب وطالبة ، إذ من المتوقع أن يتم زيادة هذا العدد إلى نحو 53 ألف طالب وطالبة بعد أن خصصت الحكومة في الميزانية القادمة زيادة كبيرة بنسبة 50% على مخصصات صندوق دعم الطالب لتصبح ميزانيته 30 مليون دينار بدلاً من 15 مليون .
وفيما يتعلق بتأخر صرف مستحقات الطلبة في الشمال والوسط ، بيّن الخطيب بأن الأمر خارج عن إرادة الوزارة لكون عملية صرف مستحقات الطلبة مرتبطة بوزارة المالية ، مقدماً اعتذاره للطلبة عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الوزارة ومؤكداً لهم بأن صرف مستحقات طلبة الشمال والوسط سيكون في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم بشكل مؤكد .
ولفت الخطيب إلى وجود أكثر من 51.620 طالباً وطالبة مغتربين على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية ، حيث قدموا من إلى الجامعات الأردنية من 113 دولة عربية وأجنبية ، مشيراً إلى وجود أكثر من 5500 طالباً وطالبة في تخصصات الطب وطب الأسنان .
وعبّر الخطيب عن اعتزازه بثقة هذه الدول الـ 113 بجودة التعليم في الجامعات الأردنية وجودة خريج الجامعات الأردنية ، مؤكداً وصول بعض الخريجين من الجامعات الأردنية إلى مناصب كبيرة في دولهم التي قدموا منها .
كما كشف الخطيب عن وجود مستشفيات في ألمانيا تشترط من أجل التعيين أن يكون الخريج من أحد الجامعات الأردنية ، لافتاً إلى أن هذا من دواعي فخر وزارة التعليم العالي بجودة التعليم في المملكة .
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل
-
242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025
-
29 مليون دينار مخصصات ونفقات مجلسي النواب والأعيان في موازنة 2025
-
139 مليون دينار حصة محافظات المملكة في مشروع الموازنة .. والعاصمة في قمة الهرم
-
63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة
-
الشاب نادر الزبون يرحل عن الدنيا ووالده يروي التفاصيل
-
مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي في الأردن قريباً
-
الامن العام : عشريني يفتح النار على طليقته في الشونة الشمالية