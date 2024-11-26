‏التعليم العالي لـ"برنامج الوكيل": نتائج المنح والقروض الجامعية منتصف كانون الثاني 2025 ‏

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن العدد النهائي للطلبة المتقدمين بطلبات الحصول على المنح والقروض الداخلية للعام الدراسي 2025-2026 ، حيث بلغ عدد الطلبة 81.380 طالباً وطالبة . اضافة اعلان





وبين الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن الوزارة تقوم حالياً على معالجة هذه الطلبات وفحصها واحتساب النقاط وفقاً لنظام صندوق الطالب 2024 ، حيث يحق للطلبة مراجعة الطلبات بعد فحصها والاعتراض وتقديم الأوراق التي تثبت صحة اعتراضهم ، ومن ثم ستعلن الوزارة عن النقاط المحتسبة لكل طالبة وطالبة .



وستقوم الوزارة بحسب الخطيب بإعلان النتائج في النصف الثاني من شهر 1 من العام القادم 2025 وفي موعد مناسب قبل موعد السحب والإضافة في الجامعات الحكومية ، حيث ستكون النتائج أمام الطلبة قبل تاريخ 09-02-2025 ، وهو أقرب موعد لفتح باب القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية .



وأشار إلى أن عدد الطلبة الطلبة المستفيدين من المنح والقروض ما بين منح كاملة أو جزئية قد بلغ نحو 43-44 ألف طالب وطالبة ، إذ من المتوقع أن يتم زيادة هذا العدد إلى نحو 53 ألف طالب وطالبة بعد أن خصصت الحكومة في الميزانية القادمة زيادة كبيرة بنسبة 50% على مخصصات صندوق دعم الطالب لتصبح ميزانيته 30 مليون دينار بدلاً من 15 مليون .



وفيما يتعلق بتأخر صرف مستحقات الطلبة في الشمال والوسط ، بيّن الخطيب بأن الأمر خارج عن إرادة الوزارة لكون عملية صرف مستحقات الطلبة مرتبطة بوزارة المالية ، مقدماً اعتذاره للطلبة عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الوزارة ومؤكداً لهم بأن صرف مستحقات طلبة الشمال والوسط سيكون في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم بشكل مؤكد .



ولفت الخطيب إلى وجود أكثر من 51.620 طالباً وطالبة مغتربين على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية ، حيث قدموا من إلى الجامعات الأردنية من 113 دولة عربية وأجنبية ، مشيراً إلى وجود أكثر من 5500 طالباً وطالبة في تخصصات الطب وطب الأسنان .



وعبّر الخطيب عن اعتزازه بثقة هذه الدول الـ 113 بجودة التعليم في الجامعات الأردنية وجودة خريج الجامعات الأردنية ، مؤكداً وصول بعض الخريجين من الجامعات الأردنية إلى مناصب كبيرة في دولهم التي قدموا منها .



كما كشف الخطيب عن وجود مستشفيات في ألمانيا تشترط من أجل التعيين أن يكون الخريج من أحد الجامعات الأردنية ، لافتاً إلى أن هذا من دواعي فخر وزارة التعليم العالي بجودة التعليم في المملكة .



