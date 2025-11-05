شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان

01:21 م

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب آخر بجروح، الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة برج رحال جنوبيّ لبنان. اضافة اعلان





وتسببت الغارة الإسرائيلية بحال من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، وسارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل.