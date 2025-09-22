التعليم العالي: نتائج إساءة الاختيار مطلع الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مهند الخطيب، إن برمجية تقديم طلبات "إساءة الاختيار" والانتقال بين التخصصات والجامعات ستُفعل اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى مساء يوم الخميس.



وأوضح الخطيب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الفئة الأولى المستهدفة تشمل الطلبة الذين لم يُقبلوا في أي تخصص جامعي بسبب إساءة الاختيار، أما الفئة الثانية فتشمل الطلبة المقبولين في تخصص معين داخل جامعة محددة ويرغبون بالانتقال إلى تخصص وجامعة أخرى، بشرط أن يكون التخصص والجامعة متوافقة مع معدل الثانوية العامة للعام الحالي 2025.



وأضاف أنه بمجرد دخول الطالب إلى البرمجية الإلكترونية، ستظهر له كافة التخصصات والجامعات التي يُسمح له بالانتقال إليها بحسب معدله، ويمكنه اختيار ثلاثة خيارات كحد أقصى وتخزينها، ما يعني إكمال نصف خطوة التقديم، بينما يُترك أمر القبول النهائي لتوفر الشواغر، والتي لن تتضح إلا بعد انتهاء فترة التقديم مساء الخميس.



كما أعلن الخطيب أن طلبات مكرمة الجيش سيتم الاعلان عنها من قبل (الثقافة العسكرية)، ومكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة، ستُفتح يوم الخميس المقبل، عبر طلبات إلكترونية خاصة بها.



وفيما يخص أبناء الأردنيات، سيتم فتح باب التقديم لهم عبر طلب إلكتروني يوم الأربعاء القادم، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة تعريفية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وأن يكون من الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام 2025 لأول مرة فقط. ولا يُقبل الطلب إذا كان الطالب حاصلًا على شهادة ثانوية عربية أو أجنبية.



وبيّن الخطيب أن نتائج القبول لطلبات إساءة الاختيار ستُعلن مطلع الأسبوع القادم.



وأشار إلى ضرورة قيام الطلبة أولًا بإتمام عملية التسجيل في الجامعات التي قُبلوا فيها، ليتمكنوا لاحقًا من تقديم طلبات المنح والقروض الجامعية، والتي عادة ما يتم الإعلان عنها في بداية شهر كانون الأول المقبل.

اضافة اعلان