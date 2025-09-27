السبت 2025-09-27 07:33 م
 

توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

محروقات
محروقات
 
السبت، 27-09-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   توقّع خبير الطاقة هاشم عقل أن تشهد أسعار المشتقات النفطية في الأردن ارتفاع  في تسعيرة الشهر  المقبل، بنسب متفاوتة.اضافة اعلان


ورجح عقل في تصريح  لموقع الوكيل الاخباري ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 5 فلسات/ لتر، وارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 5 فلسات/ لتر، وارتفاع سعر مادة الديزل بمقدار 10 فلسات/ لتر.

وبين ان أهم أسباب هذا الارتفاع، هي الاخطار الجيوسياسية، وتشديد العقوبات على روسيا وإيران، ومهاجمة فنزويلا، اضافة إلى السلبية من قبل المستثمرين، والعلم المسبق بخفض الفائدة الذي لم يؤثر على اسعار البترول كما كان متوقعا.
 
 
