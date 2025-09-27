توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

ورجح عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 5 فلسات/ لتر، وارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 5 فلسات/ لتر، وارتفاع سعر مادة الديزل بمقدار 10 فلسات/ لتر.
وبين ان أهم أسباب هذا الارتفاع، هي الاخطار الجيوسياسية، وتشديد العقوبات على روسيا وإيران، ومهاجمة فنزويلا، اضافة إلى السلبية من قبل المستثمرين، والعلم المسبق بخفض الفائدة الذي لم يؤثر على اسعار البترول كما كان متوقعا.
-
أخبار متعلقة
-
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم
-
بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن
-
شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو
-
الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد
-
الغذاء والدواء: ارتفاع فرق العملة سبب ارتفاع اسعار بعض الادوية المستوردة في الأردن مؤخراً
-
وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية
-
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين
-
الصحة: مبنى جديد لمركز صحي عجلون خلال عام ونصف