وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي الشاب احمد عبد الرؤوف البيايضة اثر سقوط عن حصان يوم امس السبت .

ووفق عائلة الشاب لموقع الوكيل الاخباري انه كان هناك سباقاً للخيل بين شباب المنطقة شارك فيه المرحوم واثناء السباق سقط عن ظهر الحصان الامر الذي تسبب بوفاته .