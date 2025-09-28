الأحد 2025-09-28 01:44 م
 

وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان

الشاب احمد عبد الرؤوف البيايضة
الشاب احمد عبد الرؤوف البيايضة
 
الأحد، 28-09-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي الشاب احمد عبد الرؤوف البيايضة اثر سقوط عن حصان يوم امس السبت .

ووفق عائلة الشاب لموقع الوكيل الاخباري انه كان هناك سباقاً للخيل  بين شباب المنطقة شارك فيه المرحوم واثناء السباق سقط عن ظهر  الحصان الامر الذي تسبب بوفاته .

 

ونعى ناشطون المرحوم  عبر منشورات وتعليقات مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه .
 

 
 
