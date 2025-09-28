وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان

-
أخبار متعلقة
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم
بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن
شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو
الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد
الغذاء والدواء: ارتفاع فرق العملة سبب ارتفاع اسعار بعض الادوية المستوردة في الأردن مؤخراً
وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين