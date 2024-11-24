السعايدة: خطة طوارئ شاملة لضمان وصول التيار الكهربائي لمنازل المواطنين خلال الشتاء

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة بأن الهيئة أقرت واعتمدت خطة طوارئ تفصيلية للتعامل مع جميع الظروف خلال فصل الشتاء لضمان وصول التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين دون أي أعطال . اضافة اعلان





وبين عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" بأن اجتماعاً أقيم الخميس الماضي في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لاعتماد خطط الطوارئ المحدّثة لدى شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية والحالات الطارئة والاستثنائية.



وأشار إلى أن الخطة بحثت جميع الظروف الاستثنائية للتعامل معها بشكل سريع ، كما أنها استعانت بالدروس السابقة لبحث كيفية التصرف في ظروف مشابهة .



ولفت السعايدة إلى أن الاجتماع ناقش عملية توجيه المواطنين لكيفية استخدام الأجهزة الكهربائية للحفاظ على قدرة الأحمال الكهربائية وعدم التسبب بزيادة في الأحمال الكهربائية ، وهو الأمر الذي يتسبب سنوياً بانقطاعات في التيار الكهربائي حال زيادة الأحمال الكهربائية على خطوط التوزيع .



وفي حال وجود أعطال في مناطق صعبة الوصول لمركبات شركة الكهرباء وشركات توزيع الطاقة ، فإن الهيئة أوعزت بتوفير سيارات دفع رباعي وكاسحات ثلوج للتعامل مع هذه الظروف ، إضافة لوجود تنسيق مشترك مع وزارة الأشغال وأمانة عمان والقوات المسلحة في حالات الطوارئ .



كما كشف السعايدة عن تمرين وهمي أجري قبل حوالي عشرة أيام لتنفيذ خطة الطوارئ التي تم اعتمادها للوصول إلى أماكن الأعطال بسرعة قياسية والاستجابة السريعة لاتصالات المواطنين من خلال الغرفة المشتركة لشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الطاقة ، حيث أظهر التمرين قدرة كبيرة لدى كوادر شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الطاقة في التعامل مع هذه البلاغات بحرفية عالية وسرعة متناهية .





