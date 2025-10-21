المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
الثلاثاء، 21-10-2025
03:12 م
أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.اضافة اعلان