العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

07:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750646 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي أن التطورات الأخيرة في الملف الفلسطيني الإسرائيلي أثبتت صواب رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي كان من أوائل من شككوا بإمكانية الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يخص وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وقال العبادي، في تصريحات خاصة لموقع "الوكيل الإخباري"، إن جلالة الملك كان مدركاً منذ البداية أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك الإرادة الحقيقية لإنهاء العدوان، مشيراً إلى أن الموقف الأردني بقي ثابتاً وواضحاً منذ بداية الأزمة.



وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية بذلت كل ما بوسعها لوقف الحرب، لكنها واجهت تعنتاً إسرائيلياً مدعوماً بتراجع واضح في المواقف الدولية"، لافتاً إلى أن "التغير المتواصل في تصريحات كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو، يعكس هشاشة أي تفاهمات تم التوصل إليها، ويجعل من تجدد الحرب احتمالاً وارداً بقوة".



وتابع العبادي أن تقلب المواقف الأميركية أحرج الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، وفي مقدمتها تركيا ومصر وقطر، إلى جانب واشنطن نفسها، مما زاد المشهد تعقيداً.



وفي تعليقه على اتفاق السلام الذي تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ، قال العبادي إن الاتفاق أصبح "على كف عفريت"، وسط تصعيد ميداني ولفظي متواصل وغياب أي ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بما تم التفاهم عليه.



وختم العبادي حديثه بالتأكيد على أن الأردن ينظر إلى السلام كخيار استراتيجي، لكنه لا يثق بالوعود الإسرائيلية، التي أثبتت التجارب السابقة أنها سرعان ما تنهار أمام الوقائع على الأرض.