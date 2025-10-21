اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- تنوه إدارة صرح الشهيد / عمان حول تعديل موعد استقبال زوارنا الكرام وفي كافة الصروح التابعة له (صرح شهداء الكرامة وصرح شهداء الشمال)، وذلك اعتباراً من يوم غداً الأربعاء الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥.

نبدأ في استقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة ٩:٠٠ صباحاً ولغاية الساعة ٥:٠٠ مساءً.

يوم الجمعة من الساعة ١:٠٠ مساءً ولغاية الساعة ٥:٠٠ مساءً.

يوم الثلاثاء عطلة الصرح الرسمية.