اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

نبدأ في استقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة ٩:٠٠ صباحاً ولغاية الساعة ٥:٠٠ مساءً.
يوم الجمعة من الساعة ١:٠٠ مساءً ولغاية الساعة ٥:٠٠ مساءً.
يوم الثلاثاء عطلة الصرح الرسمية.
للتواصل مع إدارة الصرح على الأرقام التالية:
الارضي: ٠٠٩٦٢٦٥٢٠٥٣١٠
خلوي: ٠٠٩٦٢٧٧٢٠١٣٥٤
فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٦٢٧٣٤٥
