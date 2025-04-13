بقايا بصر ونور في القلب.. هاشم عبيدات يُتم حفظ القرآن بعمر العاشرة - فيديو

وقال والد هاشم إنهم اكتشفوا حبه لحفظ القرآن الكريم منذ أن كان في عمر 4 سنوات، حيث أوصى الأطباء باستخدامه لنظام "بريل" للقراءة، حفاظًا على ما تبقى من بصره.
وبعمر خمس سنوات، التحق هاشم بمركز ابن عباس القرآني في إربد، وبدأ رحلته المباركة في حفظ كتاب الله، ضمن برنامج "السراج المنير" المتخصص بتحفيظ القرآن خلال خمس سنوات. وبفضل عزيمته وإصراره، تمكن من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملاً قبل انتهاء البرنامج، ليُنجز ذلك وهو في العاشرة من عمره.
وأشار إلى أن الأستاذة انتصار، وهي من كوادر المركز، كانت أول من احتضن موهبة هاشم، ولفتت الانتباه إلى موهبته القوية نحو حفظ القرآن، فكانت داعمة له منذ البدايات.
وأشرف على تحفيظه الشيخ مروان الخربيطي، وكان هاشم شغوفًا بتلاوات الشيخ ماهر المعيقلي، التي ألهمته وأثرت فيه بشكل كبير خلال مسيرته الحفظية.
الحافظ لكتاب الله : هاشم عبد الباسط عبيدات #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/rTzEsjaOKu— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 13, 2025
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