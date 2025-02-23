زيادين: الأسطوانات التي تم رفضها عام 2018 كانت حديدية وليست بلاستيكية

وأوضح زيادين أن المواصفات والمعايير التي تم الاعتماد عليها سابقًا تختلف عن تلك التي يتم مناقشتها حاليًا، مشيرًا إلى أن الأسطوانات البلاستيكية تخضع لدراسات حديثة لضمان أعلى معايير الأمان والجودة.
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