 
الأحد 2025-02-23 04:28 م
 

زيادين: الأسطوانات التي تم رفضها عام 2018 كانت حديدية وليست بلاستيكية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب هيثم زيادين، أن الأسطوانات التي تم رفضها عام 2018 من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت أسطوانات حديدية، وليست بلاستيكية، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة اعتماد استخدام أسطوانات الغاز البلاستيكية في المملكة.اضافة اعلان


وأوضح زيادين أن المواصفات والمعايير التي تم الاعتماد عليها سابقًا تختلف عن تلك التي يتم مناقشتها حاليًا، مشيرًا إلى أن الأسطوانات البلاستيكية تخضع لدراسات حديثة لضمان أعلى معايير الأمان والجودة.
 
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