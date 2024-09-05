طالبة أردنية تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين وضعاف النظر

الوكيل الإخباري- شاركت الطالبة شادن الترك من الجامعة الهاشمية في معرض سوفكس 2024 بعرض مشروعها والمتمثل في نظارة ذكية تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء (نظارة سحابية) لخدمة المكفوفين وضعاف النظر.

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وقالت الترك اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن فكرة المشروع تهدف لخدمة المكفوفين وتحسين نوعية الحياة لهم، إذ تعمل النظارة على التقاط صور وفيديو للواقع والأجسام المحيطة بالشخص المكفوف ومعالجتها بشكل مباشر من خلال معالج صغير داخل النظارة على أن يتم تحويلها إلى صوت يسمعه الشخص الذي يرتديها بعد التعرف عليها وبالتالي تمكينه من التصرف وفق البيانات التي وصلته عبر النظارة.



وأضافت أن النظارة تساعد الأشخاص المكفوفين على الاندماج في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم لخدمة المجتمع ومساعدتهم في التعرف على الواقع من حولهم وبالتالي تقليل شعورهم بالرهبة أو القلق من عدم معرفتهم لما يدور من حولهم.



وأشارت الترك إلى أن الجامعة الهاشمية ساعدتها على إطلاق المشروع والمشاركة في معرض سوفكس 2024، ووفرت البيئة الملائمة لها ولفريق العمل الذي يتكون من عدة طلاب.



بدوره أكد المشرف على المشروع رئيس قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الهاشمية الدكتور إسلام ملكاوي على أن الجامعة مستمرة بتقديم كل ما يلزم لإنجاح المشاريع الطلابية، لافتا إلى أنها تتابع المشاريع والعمل على تطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



