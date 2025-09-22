فشل أخذ العطوة بمقتل الشاب القادري .. وقريبه يكشف السبب

وقال أحد أقارب الشاب المغدور لـ"الوكيل الإخباري" إن سبب فشل الجاهة في أخذ العطوة يعود إلى رفض دفع المبلغ الذي اندلعت الجريمة بسببه، والبالغ قيمته 50 ألف دينار.
وغادرت الجاهة المكان بعد عدم الاتفاق على الشروط المقترحة .
