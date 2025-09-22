فشل أخذ العطوة بمقتل الشاب القادري .. وقريبه يكشف السبب

08:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747046 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- لم تتمكن الجاهة التي توجهت، اليوم الاثنين، إلى عشيرة القادري من أخذ "عطوة اعتراف" في قضية مقتل الشاب حمزة القادري الذي وجدت جثته في احراش جرش. اضافة اعلان





وقال أحد أقارب الشاب المغدور لـ"الوكيل الإخباري" إن سبب فشل الجاهة في أخذ العطوة يعود إلى رفض دفع المبلغ الذي اندلعت الجريمة بسببه، والبالغ قيمته 50 ألف دينار.



وغادرت الجاهة المكان بعد عدم الاتفاق على الشروط المقترحة .