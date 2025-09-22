بشرى للكباتن..نظام جديد للتطبيقات الذكية وهذا العمر التشغيلي للمركبات - فيديو

وأوضح الخرابشة، في حديثه لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"،ان إقرار النظام الجديد للنقل عبر التطبيقات الذكية سيسمح بترخيص شركات قائمة وشركات جديدة للنقل عبر التطبيقات الذكية في المملكة مستقبلاً .
وقال الخرابشة ان الفائدة ستعم على الجميع بعد اقرار النظام الجديد ، حيث ستخف الكلفة على المواطن ، كما سيستفيد الكابتن مادياً ، وستكون هناك فائدة ربحية اعلى للشركات خاصة انه لن يكون هناك مركبات غير مرخصة عاملة على التطبيق .
