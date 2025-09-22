بشرى للكباتن..نظام جديد للتطبيقات الذكية وهذا العمر التشغيلي للمركبات - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة ان النظام الجديد للنقل عبر التطبيقات الذكية تم اقراره في الجريدة الرسمية ودخل مرحلة حيز التنفيذ .

وأوضح الخرابشة، في حديثه لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"،ان إقرار النظام الجديد للنقل عبر التطبيقات الذكية سيسمح بترخيص شركات قائمة وشركات جديدة للنقل عبر التطبيقات الذكية في المملكة مستقبلاً .

ولفت الخرابشة ات هناك حوالي 60 الف كابتن عاملين على نظام نقل التطبيقات الذكية في المملكة ، وهذا العدد الكبير من العاملين يحتاج الى اقرار انظمة جديدة لتنظيم هذا القطاع .

واكد الخرابشة انه لن يبقى اي عمل في هذا القطاع بدون ترخيص حيث يشمل الترخيص التأمين الالزامي ورخصة للكابتن العامل على التطبيق بشكل قانوني .

وقال الخرابشة ان الفائدة ستعم على الجميع بعد اقرار النظام الجديد ، حيث ستخف الكلفة على المواطن ، كما سيستفيد الكابتن مادياً ، وستكون هناك فائدة ربحية اعلى للشركات خاصة انه لن يكون هناك مركبات غير مرخصة عاملة على التطبيق .

واكد الخرابشة على الفائدة التي ستعود على الكابتن العامل على التطبيق حيث ستزيد عدد الشركات المرخصة العاملة وسيكون هناك منافسة بينها .

واكد الخرابشة على استمرار العمر التشغلي بعمر 7 سنوات للمركبات ، مشيراً ان هذا الامر كان مطلباً جماعياً ، ويعتبر عمر تشغيلي جيد للمركبات .