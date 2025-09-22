نهج المنار تطلق HAVAL H6 هايبرد الجديدة وتستثمر 5 ملايين دينار في مركز “4S”

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة نهج العراق ونهج المنار، المهندس صدام سالار، أن إطلاق الطراز الجديد يأتي في إطار تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي عبر توفير تكنولوجيا هجينة متقدمة وكفالة غير محدودة الكيلومترات على المحرك، وهو ما يعكس توجه الشركة لتقديم قيمة مضافة وخدمات ما بعد البيع متكاملة.
وتتميّز HAVAL H6 هايبرد بمحرك توربو هجين يوفّر قيادة اقتصادية بمدى يصل إلى 1200 كم بخزان وقود واحد (حسب ظروف القيادة)، إلى جانب تقنيات أمان ومساعدة متطورة تشمل نظام الحفاظ على المسار، مثبت السرعة التكيفي، نظام الاصطفاف الذاتي، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، مع شاشة 14.6 إنش تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto .
إلى جانب الإطلاق، أعلنت الشركة عن مشروع استثماري جديد يتمثل بإنشاء مركز “4S” متكامل في منطقة البيادر الصناعية بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دينار، ليضم خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار والدعم الفني تحت سقف واحد. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2026، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتعزيز ثقة المستهلك في العلامة.
ويتوفر الطراز الجديد في صالة عرض GWM | نهج المنار في عمّان مع بدء الحجز وتجارب القيادة وتسليمات العملاء اعتبارًا من هذا الأسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )
-
تعرّف على سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ من سامسونج..كل ما تحتاجه في جهاز لوحي متميز
-
غرغور تعلن رسميًا عن إضافة ثلاث علامات كهربائية عالمية إلى قائمة علاماتها الحصرية في الأردن: (smart, Skywell, XPENG)
-
القدس للتأمين تستضيف لقاءً خاصاً لوسطاء ووكلاء تأمين في فندق الريتز كارلتون
-
منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية
-
جورامكو وشركة مشروع البحر للتوعية الخيرية ProjectSea تتعاونان لتنفيذ حملة لتنظيف شاطئ وجوف البحر في العقبة
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يستقبل آلاف الزوار ضمن مهرجان The Park Festival
-
زين كاش شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي 2025