الإثنين 2025-09-22 05:35 م
 

نهج المنار تطلق HAVAL H6 هايبرد الجديدة وتستثمر 5 ملايين دينار في مركز “4S”

يقغ
شركة نهج المنار الوكيل الحصري لعلامة GWM في الأردن
 
الإثنين، 22-09-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الحصري لعلامة GWM في الأردن، عن إطلاق طراز HAVAL H6 هايبرد (موديل 2026) خلال حفل أقيم في فندق سيجنيا هيلتون – عمّان بحضور أكثر من 200 شخصية من القطاعين العام والخاص وممثلين عن القطاع المصرفي والإعلامي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة نهج العراق ونهج المنار، المهندس صدام سالار، أن إطلاق الطراز الجديد يأتي في إطار تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي عبر توفير تكنولوجيا هجينة متقدمة وكفالة غير محدودة الكيلومترات على المحرك، وهو ما يعكس توجه الشركة لتقديم قيمة مضافة وخدمات ما بعد البيع متكاملة.

وتتميّز HAVAL H6 هايبرد بمحرك توربو هجين يوفّر قيادة اقتصادية بمدى يصل إلى 1200 كم بخزان وقود واحد (حسب ظروف القيادة)، إلى جانب تقنيات أمان ومساعدة متطورة تشمل نظام الحفاظ على المسار، مثبت السرعة التكيفي، نظام الاصطفاف الذاتي، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، مع شاشة 14.6 إنش تدعم  Apple CarPlay وAndroid Auto .

إلى جانب الإطلاق، أعلنت الشركة عن مشروع استثماري جديد يتمثل بإنشاء مركز “4S”  متكامل في منطقة البيادر الصناعية بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دينار، ليضم خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار والدعم الفني تحت سقف واحد. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2026، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتعزيز ثقة المستهلك في العلامة.

ويتوفر الطراز الجديد في صالة عرض GWM | نهج المنار في عمّان مع بدء الحجز وتجارب القيادة وتسليمات العملاء اعتبارًا من هذا الأسبوع.

اضافة اعلان


Image1_920252215485695385670.jpg
Image1_9202522154813107571154.jpg
Image1_9202522154819428601509.jpg
Image1_9202522154826263794418.jpg
Image1_9202522154833757589719.jpg
Image1_9202522154839159923180.jpg
Image1_9202522154852507537829.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية يفتتح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة ومبنى المسافرين في مركز حدود الكرامة

أخبار محلية وزير الداخلية يفتتح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة ومبنى المسافرين في مركز حدود الكرامة

الحاج حسن: تقرير مركز حقوق الانسان السنوي مرجع وطني أساسي

أخبار محلية الحاج حسن: تقرير مركز حقوق الانسان السنوي مرجع وطني أساسي

The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

أخبار الشركات The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

هيئة تنظيم الطيران المدني

أخبار محلية "الطيران المدني": الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن

الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

يقغ

أخبار الشركات نهج المنار تطلق HAVAL H6 هايبرد الجديدة وتستثمر 5 ملايين دينار في مركز “4S”

323323

المرأة والجمال وداعاً للترهّل… تقنيات تجميلية فعّالة للبطن بعد سن الأربعين

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء



 
 





الأكثر مشاهدة