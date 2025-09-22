نهج المنار تطلق HAVAL H6 هايبرد الجديدة وتستثمر 5 ملايين دينار في مركز “4S”

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الحصري لعلامة GWM في الأردن، عن إطلاق طراز HAVAL H6 هايبرد (موديل 2026) خلال حفل أقيم في فندق سيجنيا هيلتون – عمّان بحضور أكثر من 200 شخصية من القطاعين العام والخاص وممثلين عن القطاع المصرفي والإعلامي.



وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة نهج العراق ونهج المنار، المهندس صدام سالار، أن إطلاق الطراز الجديد يأتي في إطار تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي عبر توفير تكنولوجيا هجينة متقدمة وكفالة غير محدودة الكيلومترات على المحرك، وهو ما يعكس توجه الشركة لتقديم قيمة مضافة وخدمات ما بعد البيع متكاملة.



وتتميّز HAVAL H6 هايبرد بمحرك توربو هجين يوفّر قيادة اقتصادية بمدى يصل إلى 1200 كم بخزان وقود واحد (حسب ظروف القيادة)، إلى جانب تقنيات أمان ومساعدة متطورة تشمل نظام الحفاظ على المسار، مثبت السرعة التكيفي، نظام الاصطفاف الذاتي، والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، مع شاشة 14.6 إنش تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto .



إلى جانب الإطلاق، أعلنت الشركة عن مشروع استثماري جديد يتمثل بإنشاء مركز “4S” متكامل في منطقة البيادر الصناعية بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دينار، ليضم خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار والدعم الفني تحت سقف واحد. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2026، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتعزيز ثقة المستهلك في العلامة.



ويتوفر الطراز الجديد في صالة عرض GWM | نهج المنار في عمّان مع بدء الحجز وتجارب القيادة وتسليمات العملاء اعتبارًا من هذا الأسبوع.

