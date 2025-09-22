الإثنين 2025-09-22 07:46 ص
 

الأمن ينعى منال أبو حطب

مبنى مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 22-09-2025 05:56 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شمال عمان بالوكالة، العميد سامي الرعود، في تشييع جثمان الوكيل منال أبو حطب إلى مقبرة صويلح في محافظة العاصمة.اضافة اعلان


ونقل الرعود أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الضباط وضباط الصف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)
 
 
