الأمن ينعى منال أبو حطب

ونقل الرعود أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان عدد من الضباط وضباط الصف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
