ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65,344 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

02:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747005 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 61 شهيدًا، و220 إصابة جديدة. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 65,344 شهيدًا و166,795 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,785 شهيدًا، و54,754 إصابة.