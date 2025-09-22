ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65,344 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 65,344 شهيدًا و166,795 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,785 شهيدًا، و54,754 إصابة.
