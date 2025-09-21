وزير الصحة يخاطب التربية لاتخاذ إجراءات في مقاصف المدارس

11:28 ص

الوكيل الإخباري- خاطب وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم الأحد، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ اجراءات في مقاصف المدارس. اضافة اعلان





وجاء في كتاب البدور الذي حمل صفة الهام والعاجل، الاجراءات التي يجب اتخاذها حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والهيئة التدريسية ومقتضيات المصلحة العامة، في توفير بيئة صحية آمنة وسليمة، تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.



وطلب وزير الصحة من وزير التربية والتعليم الإيعاز للمعنيين التابعين لوزارة التربية القيام بالإجراءات التالية:



أولا - تعميم الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح والممنوع بيعها على جميع المدارس للاطلاع عليها والتقيد بما جاء فيها.



ثانيا - متابعة الالتزام ببرنامج الصحة المدرسية لا سيما فيما يخص المقاصف المدرسية.



ثالثا - التأكيد على تعامل المقاصف المدرسية مع مطاعم معتمدة ومرخصة حسب الأصول.



رابعا - تزويد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بقائمة بالمطاعم المعتمدة التي تورد الغذاء إلى المدارس لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية للوقاية الاستباقية من أي ممارسات قد تشكل خطورة على صحة وسلامة الطلبة.



خامسا - منع الباعة المتجولين البيع في المناطق ما حول المدرسة.



