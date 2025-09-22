الإثنين 2025-09-22 05:34 م
 

The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )
The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )
 
الإثنين، 22-09-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   The Domain  تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )
في مجمع الملك الحسين للأعمال حيث إستقبل آلاف الأردنيين والسياح من مختلف الأعمار خلال الفترة ما بين 18-20 أيلول 2025، ضمن فعاليات مهرجان "The Park Festival"، وذلك بتنظيم من the domain حيث يعتبر  أكبر مهرجان في قلب عمّان.

اضافة اعلان


وجاء المهرجان ليكون وجهة عائلية ممتعة وسهلة الوصول كجزء من ثقافة الفرح التي يحرص المجمع على نشرها، حيث أتاح للزوار فرصة قضاء وقت نوعي مع عائلاتهم وأصدقائهم، من خلال برنامجه الذي تضمن تجارب متنوعة من التسلية والتذوق والعروض الموسيقية التي صممت لتناسب كافة الأعمار، مع الحفاظ على أجواء آمنة ومريحة للجميع.

وتشير الأعداد التي استقطبها المهرجان إلى مدى نجاحه، والذي يعكس رؤية المجمع في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والحياة الاجتماعية في بيئة شاملة ومتعددة الاستخدام، وذلك بما يرتقي بمكانة المملكة ومدينة عمّان كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية العائلية.

وقد شاركت عدة مؤسسات في جعل المهرجان تجربة مميزة، حيث حظي برعاية كل من البنك الأردني الكويتي، وكابيتال بنك، ومجمع رايز أب الرياضي، ونادي Project Padel، ومطعم وكافيه ديوس، وسامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، ومجموعة شركات ليث العبيدي وإخوانه لتجارة السيارات، والملكية الأردنية، وبيت شاكر، وشركة "طلبات" الأردن، وJEG ESPORTS، وهامليز. كذلك، ساهمت عدة جهات إعلامية في نقل أجواء المرح .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية يفتتح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة ومبنى المسافرين في مركز حدود الكرامة

أخبار محلية وزير الداخلية يفتتح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة ومبنى المسافرين في مركز حدود الكرامة

الحاج حسن: تقرير مركز حقوق الانسان السنوي مرجع وطني أساسي

أخبار محلية الحاج حسن: تقرير مركز حقوق الانسان السنوي مرجع وطني أساسي

The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

أخبار الشركات The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

هيئة تنظيم الطيران المدني

أخبار محلية "الطيران المدني": الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن

الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع أكثر من 1000 طرد غذائي في قطاع غزة

يقغ

أخبار الشركات نهج المنار تطلق HAVAL H6 هايبرد الجديدة وتستثمر 5 ملايين دينار في مركز “4S”

323323

المرأة والجمال وداعاً للترهّل… تقنيات تجميلية فعّالة للبطن بعد سن الأربعين

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء



 
 





الأكثر مشاهدة