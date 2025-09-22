The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

في مجمع الملك الحسين للأعمال حيث إستقبل آلاف الأردنيين والسياح من مختلف الأعمار خلال الفترة ما بين 18-20 أيلول 2025، ضمن فعاليات مهرجان "The Park Festival"، وذلك بتنظيم من the domain حيث يعتبر أكبر مهرجان في قلب عمّان.
وجاء المهرجان ليكون وجهة عائلية ممتعة وسهلة الوصول كجزء من ثقافة الفرح التي يحرص المجمع على نشرها، حيث أتاح للزوار فرصة قضاء وقت نوعي مع عائلاتهم وأصدقائهم، من خلال برنامجه الذي تضمن تجارب متنوعة من التسلية والتذوق والعروض الموسيقية التي صممت لتناسب كافة الأعمار، مع الحفاظ على أجواء آمنة ومريحة للجميع.
وتشير الأعداد التي استقطبها المهرجان إلى مدى نجاحه، والذي يعكس رؤية المجمع في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والحياة الاجتماعية في بيئة شاملة ومتعددة الاستخدام، وذلك بما يرتقي بمكانة المملكة ومدينة عمّان كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية العائلية.
وقد شاركت عدة مؤسسات في جعل المهرجان تجربة مميزة، حيث حظي برعاية كل من البنك الأردني الكويتي، وكابيتال بنك، ومجمع رايز أب الرياضي، ونادي Project Padel، ومطعم وكافيه ديوس، وسامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، ومجموعة شركات ليث العبيدي وإخوانه لتجارة السيارات، والملكية الأردنية، وبيت شاكر، وشركة "طلبات" الأردن، وJEG ESPORTS، وهامليز. كذلك، ساهمت عدة جهات إعلامية في نقل أجواء المرح .
