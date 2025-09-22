الوكيل الإخباري- The Domain تنظم أكبر مهرجان في قلب عمان ( The Park Festival )

في مجمع الملك الحسين للأعمال حيث إستقبل آلاف الأردنيين والسياح من مختلف الأعمار خلال الفترة ما بين 18-20 أيلول 2025، ضمن فعاليات مهرجان "The Park Festival"، وذلك بتنظيم من the domain حيث يعتبر أكبر مهرجان في قلب عمّان.

