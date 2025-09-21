الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

مناشدة لإنقاذ حياة 4 مصابين أردنيين بمرض ويلسون النادر من عائلة واحدة

الأحد، 21-09-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري- ناشدت المواطنة فاطمة الحسين الجهات المعنية التدخل العاجل لإنقاذ حياة أربعة من أبنائها، بعدما تفشّى بينهم مرض ويلسون النادر.اضافة اعلان


وقالت الحسين لـ"الوكيل الإخباري"، إن المرض الذي أصاب أطفالها وهم صغار جرى اكتشافه بالصدفة، وكان سببا في وفاة ابنها الكبير، مرض وراثي يصيب شخصا واحدا تقريبا من بين كل 40 ألف إنسان، ويتسبب بتلف الكبد وتضرر الأعصاب في المراحل المتقدمة.

وأضافت أن المرض يتسبب في تراكم النحاس في الجسم، خاصة في الكبد والدماغ والعينين، مما يؤدي إلى تلف هذه الأعضاء، لافتة إلى أن أبنائها وهم ثلاثة ذكور وأنثى واحدة ويبلغ أكبرهم 26 عاما وأصغرهم 20 عاما، بحاجة إلى زراعة الكبد علما بأن نجلها الأكبر توفي وهو ينتظر دوره في زراعة الكبد.

وأشارت الحسين إلى أن أبنائها مؤمنون صحيا في المدينة الطبية لأن والدهم كان يعمل في القوات المسلحة، وأن تكاليف العلاج والنقل من إربد إلى عمّان ترهق كاهل العائلة بسبب الوضع الصعب للمصابين حيث يعاني نجلها الكبير الآن من تضرر الأعصاب وكان قبل أسبوع في المستشفى بسبب سوء حالته الصحية، أما أطفالها الثلاثة فهم بحالة مستقرة خلال الفترة الحالية

للتواصل مع العائلة عبر الهاتف: 0788106502
 
 
