مناشدة لإنقاذ حياة 4 مصابين أردنيين بمرض ويلسون النادر من عائلة واحدة

وقالت الحسين لـ"الوكيل الإخباري"، إن المرض الذي أصاب أطفالها وهم صغار جرى اكتشافه بالصدفة، وكان سببا في وفاة ابنها الكبير، مرض وراثي يصيب شخصا واحدا تقريبا من بين كل 40 ألف إنسان، ويتسبب بتلف الكبد وتضرر الأعصاب في المراحل المتقدمة.
وأضافت أن المرض يتسبب في تراكم النحاس في الجسم، خاصة في الكبد والدماغ والعينين، مما يؤدي إلى تلف هذه الأعضاء، لافتة إلى أن أبنائها وهم ثلاثة ذكور وأنثى واحدة ويبلغ أكبرهم 26 عاما وأصغرهم 20 عاما، بحاجة إلى زراعة الكبد علما بأن نجلها الأكبر توفي وهو ينتظر دوره في زراعة الكبد.
وأشارت الحسين إلى أن أبنائها مؤمنون صحيا في المدينة الطبية لأن والدهم كان يعمل في القوات المسلحة، وأن تكاليف العلاج والنقل من إربد إلى عمّان ترهق كاهل العائلة بسبب الوضع الصعب للمصابين حيث يعاني نجلها الكبير الآن من تضرر الأعصاب وكان قبل أسبوع في المستشفى بسبب سوء حالته الصحية، أما أطفالها الثلاثة فهم بحالة مستقرة خلال الفترة الحالية
للتواصل مع العائلة عبر الهاتف: 0788106502
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يؤكد: لا خطط لفرض عمولات على "كليك" للأفراد
-
اذا وصلك مبلغ بالخطأ عبر "كليك" هذا ما عليك فعله فوراً
-
البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال
-
البنك المركزي: 163 مليون حركة دفع "كليك"حتى نهاية آب
-
صور مؤلمة ... كلاب ضالة تهاجم طفلاً في المفرق
-
الحكومة : لا صحة حول تعيين نجل وزير حالي مستشاراً براتب 3200 دينار
-
جريمة قتل عشريني في جرش تقود إلى تحقيق موسع
-
جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور