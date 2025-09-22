تعرّف على سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ من سامسونج..كل ما تحتاجه في جهاز لوحي متميز

ومع ميزة ‘Samsung DeX’ المحسّنة والتصميم الجديد لقلم ‘S Pen’، تتيح سلسلة ‘Galaxy Tab S11 Ultra’ للمستخدمين تنفيذ مهامهم المتعددة بمرونة، والعمل بفعالية، مع تمكينهم من التعبير عن إبداعهم بحرية ضمن تصميم أنيق وسهل الحمل. وتساعدك السلسلة على إنجاز المزيد بأقل جهد، أينما كنت، سواء في تدوين الأفكار خلال الاجتماعات، أو تلخيص ملاحظات المحاضرات، أو رسم الأفكار والتصورات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في قطاع الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات، جاي كيم: "تجمع سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ بين الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والمكونات المتقدّمة لتقدّم تجربة حقيقية لتعدد المهام تعكس خبرة سامسونج العميقة في الإنتاجية المحمولة. ومع أحدث تقنيات ‘Galaxy AI’ والقدرات متعددة الوسائط الجديدة، توفّر هذه السلسلة الرائدة أعلى مستويات الكفاءة، ما يمكّن المستخدمين من العمل والإبداع والتنقّل بين المهام بسلاسة عبر شاشة كبيرة ومتعددة الاستخدامات."
ذكاء اصطناعي متقدّم لإنجاز المهام اليومية بكفاءة
ومع واجهة ‘One UI 8’، تقدّم سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ تجربة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تصبح جزءًا أساسياً من التجربة، حيث يفهم الجهاز ما يكتبه، ويقوله، ويراه المستخدم، ويستجيب مباشرة باقتراحات ذكية، ما يوفّر طريقة أكثر سلاسة للعمل، والإبداع، والحفاظ على التركيز في مختلف المهام.
• تتيح ميزة ‘Gemini Live’ مشاركة الشاشة والتعامل مع المحتوى المرئي بشكل مباشر ، ما يمكّن المستخدمين من إجراء محادثة مباشرة مع ‘Gemini’ حول ما يشاهدونه. سواء كان المحتوى معروضًا على الشاشة أو عنصرًا يتم توجيه الكاميرا نحوه، يمكن لـ ‘Gemini Live’ فهم السياق والتعامل مع الأسئلة والطلبات بناءً على ما يراه المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لطالب في الفصل مشاركة ملاحظاته على الشاشة بسهولة، ثم الطلب من ‘Gemini’ تفسير لمخطط بياني، شرح المادة الدراسية، أو تلخيص الأفكار الرئيسية منها.
• من خلال الضغط المطوّل على الزر الجانبي، يمكن للمستخدمين تفعيل ‘Gemini’ لتنفيذ الأوامر عبر التطبيقات باستخدام أمر واحد فقط. فعلى سبيل المثال، عند عدم توفر الوقت لقراءة مقال طويل، يمكن مشاركة الرابط مع ‘Gemini’ وقول: "لخّص هذا المقال واحفظه في ‘Samsung Notes’، ما يسهّل العودة إليه لاحقاً. وتُبسّط هذه الميزة المهام المعقّدة، لتساعد المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم وانسيابية تجربتهم.
وتأتي سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ مزوّدة بمجموعة واسعة من الأدوات التي تعزّز الإنتاجية والإبداع بسلاسة، بما في ذلك مجموعة ميزات ‘Galaxy AI’ الكاملة، والمُحسّنة لتجربة الشاشة الكبيرة.
• يمكن للمستخدمين تحويل الرسومات الأولية إلى تصاميم واضحة باستخدام ميزة ‘Drawing Assist’، أو حتى سحب الصور التي أنشؤوها من متصفح ‘Samsung Internet’ وإفلاتها في تطبيق ‘Samsung Notes’ كنقطة انطلاق لتطوير الأفكار، ما يجعلها مثالية لجلسات العصف الذهني، أو التخطيط البصري، أو استكشاف الأفكار الإبداعية.
• تساعد ميزة ‘Writing Assist’ في تعديل نغمة وأسلوب الكتابة، ما يمكّن المستخدمين من تنقيح المحتوى بسهولة بما يتوافق مع المعنى المراد إيصاله، قبل نسخه إلى بريد إلكتروني أو مستند أو أي تطبيق آخر.
• أثناء تنفيذ المهام المتعددة، يمكن للمستخدمين إبقاء 'Galaxy AI' في متناولهم ضمن نافذة منبثقة قابلة للتحريك، تتيح لهم تلخيص المحتوى مع الاحتفاظ بتركيزهم دون انقطاع.
• ميزة ‘Circle to Search’ بالتعاون مع ‘Google’ أصبحت أكثر فاعلية الآن في تقديم السياق والمساعدة على التعمق في أي محتوى يظهر على شاشة الجهاز. ويمكن للمستخدمين ترجمة النصوص بشكل مباشر أثناء التمرير والتفاعل، سواء في المقالات الإخبارية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الترجمات الفورية مباشرة على الشاشة، باللغة التي يفضلها المستخدم.
• تأتي سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ مع الإصدار الجديد المعاد تصميمه من قلم ‘S Pen’، والمصمّم لدعم التركيز في العمل والتعبير الإبداعي معاً. ويتميز طرف القلم الجديد بشكل مخروطي يدعم زوايا ميلان أكبر لتحكم أفضل، بينما يوفّر التصميم السداسي شعوراً مريحاً وثابتاً في اليد. وتتيح ميزة ‘Quick Tools’ الوصول السريع أثناء الرسم أو التعديل عبر نافذة منبثقة، في حين تُمكّن ميزة ‘Sticky Notes’ المستخدمين من تدوين الملاحظات أو المهام مباشرة فوق تطبيق ‘Samsung Notes’، دون الحاجة للتنقّل بين التطبيقات أثناء مراجعة المستندات.
إنتاجية متكاملة
بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ‘Galaxy AI’، يوفّر وضع ‘Samsung DeX’ المحسّن بواجهة متعددة النوافذ على سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ مستوى أعلى من الإنتاجية، ما يمكّن المستخدمين من أداء المهام المتعددة بين التطبيقات، تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات، أو ببساطة تنظيم الأفكار بسلاسة. سواء كنت مصممًا تعمل على تطوير مفاهيم بصرية، أو مسافرًا دائم التنقل يخطط لرحلاته باستخدام تطبيقات وشاشات متعددة، فإن سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ توفّر الدعم الكامل في كل مرحلة، بدءًا من البحث والرسم إلى مشاركة النتائج النهائية بجودة احترافية.
وتقدّم الترقيات الأحدث في وضع ‘Samsung DeX’ إنتاجية من مستوى جديد، بدءًا من ميزة ‘Extended Mode’ التي تتيح توصيل شاشة خارجية واستخدامها لعرض محتوى مختلف عن شاشة جهاز ‘Galaxy Tab S11’، ما يوفّر مساحة عمل أوسع وتجربة متعددة المهام أكثر مرونة. تعمل ميزة ‘Samsung DeX’ على كلا الشاشتين في الوقت نفسه، لتوفير تعدد مهام أكثر سلاسة ومرونة، حيث يمكن للمستخدمين سحب التطبيقات وإفلاتها بين الشاشتين، أو الرجوع إلى مستند على إحدى الشاشات أثناء تقديم العرض على الأخرى، أو استخدام التطبيقات جنبًا إلى جنب لتجربة عمل أكثر انسيابية. كما أصبح بإمكان المستخدمين الآن، من خلال ’ ‘Samsung DeX، إنشاء ما يصل إلى أربع مساحات عمل منفصلة وقابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات مختلفة – مثل تخصيص مساحة للعمل، وأخرى للمشاريع الإبداعية، وثالثة لتخطيط الرحلات.
ومع التحديثات الجديدة لميزة ‘Samsung DeX’، يمكن للمستخدمين إعداد بيئة عمل متكاملة من أي مكان تقريبًا – سواء عند توصيل الجهاز بشاشة غرفة الاجتماعات لتقديم عرض، أو لإجراء التعديلات الأخيرة على مستند عمل أثناء الانتظار في صالة المطار قبل الانطلاق في إجازة.
وعند استخدام غطاء لوحة المفاتيح ‘Book Cover Keyboard Slim’، تتحوّل سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ بسهولة إلى مكتب متنقل ومخصص، مع وصول فوري إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي من خلال زر ‘Galaxy AI Key’ المخصص.
قوّة في الأداء، وسلاسة في التنقّل
تقدّم سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ أعلى مستويات الأداء حتى الآن، حيث تجمع بين أحدث المكوّنات التقنية وتجربة مشاهدة غامرة في تصميم نحيف وسهل الحمل. ولأول مرة، تأتي السلسلة مزوّدة بمعالج سامسونج المحسّن بتقنية 3 نانومتر، ما يوفّر سرعة معالجة أعلى، وسلاسة أكبر في تنفيذ المهام المتعددة، واستجابة أسرع لميزات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك يقدّم جهاز ‘Galaxy Tab S11 Ultra’ تحسينات في الأداء تشمل زيادة بنسبة 33% في وحدة المعالجة العصبية، و24% في المعالج المركزي، و27% في معالج الرسوميات. وتضمن البطارية القوية إلى جانب نظام التبريد الفعّال تجربة استخدام موثوقة وطويلة الأمد للعمل، والإبداع، والترفيه.
ويعكس الأداء المتقدّم في سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ التزام سامسونج بابتكار أجهزة تجمع بين القوّة والتصميم المدروس، مع تقديم تجربة استخدام فائقة في هيكل فائق النحافة والخفّة يلبي احتياجات الاستخدام اليومي. ويأتي جهاز ‘Galaxy Tab S11 Ultra’ بتصميم فائق النحافة لا يتجاوز 5.1 ملم، مع حواف ضيّقة تبلغ 5.2 ملم توفّر مساحة شاشة أوسع دون التأثير على حمله. وتوفّر شاشات ‘Dynamic AMOLED 2X’ في كلا الطرازين سطوعًا يصل إلى 1600 شمعة، ما يضمن وضوحًا فائقًا وتفاصيل حيّة سواء في الأماكن المغلقة أو تحت أشعة الشمس، ليحافظ المستخدمون على تركيزهم أينما كانوا.
أدوات ذكية تواكب أسلوبك في العمل
تسهّل سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ الانطلاق في المشاريع العملية أو الإبداعية بفضل دعمها الواسع لتطبيقات الطرف الثالث. حيث يمكن الوصول بسهولة إلى تطبيقات مثل ‘Goodnotes’ و ‘Clip Studio Paint’ و ‘LumaFusion’ و‘Notion’، ما يوفّر تجربة متكاملة تشمل كل شيء من الرسم وتدوين الملاحظات إلى تخطيط المشاريع بمرونة. ويتمتع مستخدمو ‘Galaxy’ بامتيازات حصرية تشمل عروضًا خاصة تتيح لهم استكشاف هذه الأدوات الاحترافية، والعمل بذكاء، وإطلاق إمكاناتهم الإبداعية. حيث يقدّم ‘Goodnotes’ إصدارًا مجانيًا لمدة عام كامل، بينما يأتي ‘Clip Studio Paint’ مع تجربة مجانية لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى خصم 20% على أول اشتراك. وسيحصل المستخدمون على خصم 66% على ‘LumaFusion’ مع شهر مجاني من ‘Creator Pass’. أما ‘Notion’ فيتوفّر مع تجربة مجانية لمدة شهر لخطة ‘Plus’ مع ‘Notion AI’، ما يوفّر مرونة إضافية في الكتابة والتخطيط والتنظيم.
وبالإضافة إلى هذه التطبيقات، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة أوسع من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. ويوفر‘Noteshelf 3’ خيارات مرنة لتنسيق الملاحظات وتنظيم الأفكار بسهولة. ويمنح ‘ArcSite’ المستخدمين أدوات دقيقة لتحويل الرسومات الإبداعية إلى مخططات بجودة مماثلة للمخططات الهندسية الاحترافية. بينما يقدّم ‘Sketchbook’ مساحة مرنة للرسم التوضيحي وتصميم المفاهيم، في حين يتيح ‘Picsart’ للمبدعين تحويل أفكارهم إلى واقع من خلال أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسواء كان المستخدمون يعملون على ملفات إبداعية احترافية أو يسعون لتعزيز الإنتاجية، فهذه الأدوات مصمّمة لتبسيط المهام اليومية وتسريع سير العمل.
وتُعدّ سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ أول سلسلة من أجهزة ‘Galaxy’ اللوحية التي تعمل بواجهة ‘One UI 8’، لتقدّم تجربة ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة وذكاء. ومن المقرر أن تتوسّع واجهة ‘One UI 8’ لتشمل أجيالًا سابقة من أجهزة ‘Galaxy’، بما في ذلك سلسلة ‘Galaxy Tab S10’، وذلك ابتداءً من تشرين الأول.
التوفّر
أصبحت سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ متوفرة ابتداءً من 5 أيلول في أسواق مختارة، وستُطرح بلونين: الرمادي والفضي. لمزيد من المعلومات حول سلسلة ‘Galaxy Tab S11’، يُرجى زيارة: Samsung Newsroom, Samsung.com.
