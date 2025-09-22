تعرّف على سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ من سامسونج..كل ما تحتاجه في جهاز لوحي متميز

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق أجهزة ‘Galaxy Tab S11 Ultra’ و ‘Galaxy Tab S11’، اللذان يقدمان أذكى وأرقى تجربة من ‘Galaxy’ حتى الآن. ويُعد ‘Galaxy Tab S11 Ultra’ أنحف وأقوى جهاز لوحي أنتجته سامسونج حتى اليوم، حيث يجمع بين تقنيات ‘Galaxy AI’ المتقدمة، وواجهة ‘One UI 8’، والقدرات متعددة الوسائط الجديدة، ليقدّم أداءً فائقًا دون المساس بالقوة أو الإمكانيات. وتم تصميم هذه السلسلة لتتخطى حدود التصميم النحيف، وتُظهر ما يمكن أن يكون عليه الجهاز اللوحي الفئة الراقية، مع تجربة إنتاجية سلسة أثناء التنقل، مدعومة بتقنيات احترافية ومزايا محسّنة للشاشات الكبيرة.



ومع ميزة ‘Samsung DeX’ المحسّنة والتصميم الجديد لقلم ‘S Pen’، تتيح سلسلة ‘Galaxy Tab S11 Ultra’ للمستخدمين تنفيذ مهامهم المتعددة بمرونة، والعمل بفعالية، مع تمكينهم من التعبير عن إبداعهم بحرية ضمن تصميم أنيق وسهل الحمل. وتساعدك السلسلة على إنجاز المزيد بأقل جهد، أينما كنت، سواء في تدوين الأفكار خلال الاجتماعات، أو تلخيص ملاحظات المحاضرات، أو رسم الأفكار والتصورات.



وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في قطاع الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات، جاي كيم: "تجمع سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ بين الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والمكونات المتقدّمة لتقدّم تجربة حقيقية لتعدد المهام تعكس خبرة سامسونج العميقة في الإنتاجية المحمولة. ومع أحدث تقنيات ‘Galaxy AI’ والقدرات متعددة الوسائط الجديدة، توفّر هذه السلسلة الرائدة أعلى مستويات الكفاءة، ما يمكّن المستخدمين من العمل والإبداع والتنقّل بين المهام بسلاسة عبر شاشة كبيرة ومتعددة الاستخدامات."



ذكاء اصطناعي متقدّم لإنجاز المهام اليومية بكفاءة

ومع واجهة ‘One UI 8’، تقدّم سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ تجربة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تصبح جزءًا أساسياً من التجربة، حيث يفهم الجهاز ما يكتبه، ويقوله، ويراه المستخدم، ويستجيب مباشرة باقتراحات ذكية، ما يوفّر طريقة أكثر سلاسة للعمل، والإبداع، والحفاظ على التركيز في مختلف المهام.



• تتيح ميزة ‘Gemini Live’ مشاركة الشاشة والتعامل مع المحتوى المرئي بشكل مباشر ، ما يمكّن المستخدمين من إجراء محادثة مباشرة مع ‘Gemini’ حول ما يشاهدونه. سواء كان المحتوى معروضًا على الشاشة أو عنصرًا يتم توجيه الكاميرا نحوه، يمكن لـ ‘Gemini Live’ فهم السياق والتعامل مع الأسئلة والطلبات بناءً على ما يراه المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لطالب في الفصل مشاركة ملاحظاته على الشاشة بسهولة، ثم الطلب من ‘Gemini’ تفسير لمخطط بياني، شرح المادة الدراسية، أو تلخيص الأفكار الرئيسية منها.

اضافة اعلان



• من خلال الضغط المطوّل على الزر الجانبي، يمكن للمستخدمين تفعيل ‘Gemini’ لتنفيذ الأوامر عبر التطبيقات باستخدام أمر واحد فقط. فعلى سبيل المثال، عند عدم توفر الوقت لقراءة مقال طويل، يمكن مشاركة الرابط مع ‘Gemini’ وقول: "لخّص هذا المقال واحفظه في ‘Samsung Notes’، ما يسهّل العودة إليه لاحقاً. وتُبسّط هذه الميزة المهام المعقّدة، لتساعد المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم وانسيابية تجربتهم.



وتأتي سلسلة ‘Galaxy Tab S11’ مزوّدة بمجموعة واسعة من الأدوات التي تعزّز الإنتاجية والإبداع بسلاسة، بما في ذلك مجموعة ميزات ‘Galaxy AI’ الكاملة، والمُحسّنة لتجربة الشاشة الكبيرة.



• يمكن للمستخدمين تحويل الرسومات الأولية إلى تصاميم واضحة باستخدام ميزة ‘Drawing Assist’، أو حتى سحب الصور التي أنشؤوها من متصفح ‘Samsung Internet’ وإفلاتها في تطبيق ‘Samsung Notes’ كنقطة انطلاق لتطوير الأفكار، ما يجعلها مثالية لجلسات العصف الذهني، أو التخطيط البصري، أو استكشاف الأفكار الإبداعية.



• تساعد ميزة ‘Writing Assist’ في تعديل نغمة وأسلوب الكتابة، ما يمكّن المستخدمين من تنقيح المحتوى بسهولة بما يتوافق مع المعنى المراد إيصاله، قبل نسخه إلى بريد إلكتروني أو مستند أو أي تطبيق آخر.



• أثناء تنفيذ المهام المتعددة، يمكن للمستخدمين إبقاء 'Galaxy AI' في متناولهم ضمن نافذة منبثقة قابلة للتحريك، تتيح لهم تلخيص المحتوى مع الاحتفاظ بتركيزهم دون انقطاع.



• ميزة ‘Circle to Search’ بالتعاون مع ‘Google’ أصبحت أكثر فاعلية الآن في تقديم السياق والمساعدة على التعمق في أي محتوى يظهر على شاشة الجهاز. ويمكن للمستخدمين ترجمة النصوص بشكل مباشر أثناء التمرير والتفاعل، سواء في المقالات الإخبارية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الترجمات الفورية مباشرة على الشاشة، باللغة التي يفضلها المستخدم.