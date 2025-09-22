الإثنين 2025-09-22 10:40 م
 

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين

الإثنين، 22-09-2025 10:31 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته في مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن الوقت قد حان لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال ماكرون: "من دواعي اعتزازي أن أشارك السعودية في رئاسة هذا المؤتمر"، مشددًا على أن الاجتماع يأتي في لحظة حاسمة، حيث "لم يعد بوسعنا الانتظار من أجل السلام"، وأضاف: "نوشك أن نفقد القدرة على تحقيقه إن استمرّ الصمت والتأخير".

وطالب الرئيس الفرنسي بالإفراج الفوري عن 48 رهينة لا تزال تحتجزهم حركة حماس، مؤكدًا أن "حياة مئات الآلاف من المدنيين في غزة لا تزال في خطر"، وأضاف: "لا شيء يبرر استمرار الحرب في غزة، ومنذ السابع من أكتوبر، لم تعد حياة البشر ذات قيمة".

وفي السياق ذاته، شدد ماكرون على أن "وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد"، مضيفًا: "حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ لم يعد ممكنًا تأجيل هذا الحق المشروع".

وأشار إلى أن "وحشية حماس في السابع من أكتوبر أذهلت إسرائيل والعالم"، مؤكدًا أن فرنسا "لن تتوقف عن محاربة معاداة السامية"، لكنه شدد أيضًا على أن "واجبنا هو حماية حياة جميع البشر، دون استثناء".

واختتم ماكرون كلمته بالتأكيد على أن "الحل لما يحدث الآن هو أن يعترف كل منا بالآخر"، معتبرًا أن المجتمع الدولي يتحمّل "مسؤولية جماعية" لفشله حتى الآن في تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، ونخشى أن يكون السلام مستحيلاً بسبب تصرفات إسرائيل، ومن أجل السلام أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
 
 
