تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

08:08 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 523 دنانير، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 597 دينارًا اليوم الاحد، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.







وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأحد، 74.60 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.20 دينارا لجهة الشراء.