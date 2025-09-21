تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأحد، 74.60 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.20 دينارا لجهة الشراء.
