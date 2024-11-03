ما احتمالية تساقط الثلوج على المملكة الشهر الحالي؟

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الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن فرص تساقط الثلوج في الأردن خلال شهر تشرين الثاني تعتبر نادرة جدا ولم تحدث إلا 3 مرات خلال 100 عام. اضافة اعلان





وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن تساقط الثلوج على المملكة خلال شهر تشرين الثاني كان يكون في الثلث الأخير من الشهر وحدث في الأعوام (1982، 1994، 2004).



وأضاف شهر تشرين الثاني يشهد عادة أنماطا متعددة من الأجواء تتراوح بين أجواء جافة ودافئة أحيانا، وأجواء ماطرة وباردة نتيجة تأثر المنطقة والمملكة بأنظمة جوية مختلفة مثل امتداد منخفض البحر الأحمر أو المنخفضات الجوية المصحوبة بجبهات هوائية باردة.



وأشار آل خطاب إلى أن أعلى مجموع مطري يومي في مطار عمان المدني بلغ 79.4 ملم كان بتاريخ 1938/11/7، فيما بلغ أعلى مجموع مطري شهري خلال تشرين الثاني في مطار عمان المدني 136.8 ملم في العام 1944.



وعلى مستوى المملكة وفي السجل المناخي الأردني فقد سجلت محطة رصد دير علا أعلى درجة حرارة عظمى خلال شهر تشرين الثاني بتاريخ 1962/11/2 وبلغت 39.2 س°، فيما سجلت محطة رصد جوي الشوبك أقل درجة حرارة صغرى خلال شهر تشرين الثاني بتاريخ 1978/11/17وبلغت 11.2- س°.



وأوضح أن محطة رصد جوي رأس منيف/ عجلون سجلت أعلى مجموع مطري يومي خلال شهر تشرين الثاني إذ بلغ 114.6 ملم وذلك بتاريخ 2023/11/19، فيما بلغ أعلى مجموع مطري شهري خلال تشرين الثاني 294.9 ملم في محطة رصد رأس منيف/ عجلون عام 1986.