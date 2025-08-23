كبير المذيعين ابراهيم شاهزاده في ذمة الله

01:52 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، الإعلامي الأردني الكبير إبراهيم إسماعيل شاهزاده، أحد أبرز رواد الإعلام الأردني ومؤسسي التلفزيون الأردني، عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مع المرض.





والفقيد من مواليد مدينة الزرقاء عام 1937، وانتقل إلى العاصمة عمّان في طفولته، حيث تلقى تعليمه في مدرسة المطران. بدأ مسيرته الإعلامية في الإذاعة الأردنية منذ تأسيسها، قبل أن يتولى تأسيس القسم العربي في الإذاعة الإيرانية بمدينة الأهواز، ثم عمل في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بلندن.



التحق شاهزاده بالتلفزيون الأردني منذ انطلاقته عام 1968، وكان أول من قرأ نشرة الأخبار عبر شاشته، كما غطّى العديد من جولات جلالة الملك الحسين رحمه الله وكبار المسؤولين الأردنيين.



وتقلّد خلال مسيرته الإعلامية عدداً من المناصب البارزة، منها مدير الإذاعة الأردنية، مدير التلفزيون الأردني، والمدير العام لكل من الإذاعة والتلفزيون.



كما انتُخب نائباً لرئيس لجنة الأخبار في اتحاد إذاعات الدول الأوروبية، ليكون أول إعلامي غير أوروبي يشغل هذا المنصب.



نال الراحل عدة أوسمة تقديرية، أبرزها وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديراً لإسهاماته الكبيرة في خدمة الإعلام الأردني والعربي.



وسيُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم السبت من مسجد مقبرة سحاب إلى مقبرة سحاب، فيما تُقبل التعازي للرجال والنساء يومي الأحد والاثنين في صالة جمعية آل قموه من الساعة الخامسة عصراً.



