مصدري الخضار: نأمل بعودة تبادل المنتجات الزراعية مع سوريا

04:06 م

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الوكيل الإخباري- قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد بأن القطاع الزراعي الأردني لم يصدر أي كمية من الخضار والفواكه لسوريا منذ العام 2011 . اضافة اعلان





وبين أبو حماد بأن السوق الأردني يستورد بعض الأصناف من سوريا كالتفاح والإجاص وبعض أنواع الحمضيات ، في مقابل إغلاق السوق السوري أبوابه أمام المنتج الزراعي الأردني منذ أكثر من 13 عاماً .



وقال أبو حماد أن المزارعين يأملون ان تُسفر أي محادثات مع الجانب السوري عن قرار يسمح بدخول المنتجات الأردنية للسوق السوري ، بالتزامن مع مؤشرات للاستقرار في الجارة الشمالية وما يصحبه من نشاط اقتصادي .



من جانبه أكد مصدر في وزارة الزراعة أن تصدير المنتجات الزراعية الأردنية تأثر بشكل ملحوظ وواضح منذ اندلاع الأحداث في سوريا ، حيث بلغ حجم الصادرات ما قبل الأزمة السورية نحو مليون طن تقريباً سنوياً، فيما انخفض هذا الرقم إلى النصف إبان اندلاع الأزمة السورية ليصل إلى نصف مليون طن .



وبين المصدر أن المنتج الأردني كان يصل إلى أوروبا خلال يومين عن طريق سوريا ، بيد أن الأزمة السورية تسببت في انخفاض الصادرات لارتفاع كلف نقل المنتج الأردني عبر الطيران إلى الدول الأوروبية .



