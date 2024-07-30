مكافحة الاوبئة : هذه البعوضة التي تنقل حمى النيل الغربي فقط وهذه اعراض المرض - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والأمراض السارية

الدكتور عادل البلبيسي ان مرض حمى النيل الغربي ينتقل من الطيور إلى البعوض من نوع " Culex " فقط ،ومن ثم ينقله البعوض إلى الإنسان بعد لدغه .



واضاف البلبيسي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" ان مدة حضانته (أي الفترة التي تظهر خلالها الأعراض)، من يومين بعد اللدغة إلى 15 يوما، وتبقى الأعراض من 3-6 أيام.



وقال إن 80 بالمئة من الإصابات المسجلة بهذا المرض تكون بدون أي أعراض تذكر، و20 بالمئة منها تصاحبها أعراض متوسطة، بيد أن 1 بالمئة منها فقط تكون حالات حرجة وهم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة .



وبين أن مرض حمى غرب النيل غير مقلق للصحة العامة، وأن الإنسان يعتبر هو الخازن الأخير للفيروس، ما يعني أنه لا ينتقل من إنسان إلى آخر ولا يحتاج المصاب إلى عزل.



ولفت أنه لا يوجد علاج بالعالم خاص بالمرض إلا أنه يتم العلاج بشكل تحفظي من خلال المسكنات وخافضات الحرارة لاعراض المرض فقط .



وبين أن الأعراض التي تظهر على المريض تتمثل بألم في العضلات والمفاصل، وتضخم بالعقد اللمفاوية، وارتفاع درجة الحرارة، وطفح جلدي، وفي بعض الحالات الشديدة تظهر علامات التهاب السحايا.



وفي نهاية حديثه اكد البلبيسي أن مرض حمى غرب النيل غير مقلق للصحة العامة، ولا داعي للخوف والهلع ، داعيا المواطنين الى اخذ الاخبار والمعلومات من مصادرها وعدم الالتفات الى الشائعات .

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة إصابة بحمى النيل الغربي عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، حيث تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.



واكدت ان حالة الإصابة التي تم تسجيلها هي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء وتحت الإشراف الطبي.