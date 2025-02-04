 
الثلاثاء 2025-02-04 01:28 م
 

وزير التربية والتعليم: الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين

جانب من اجتماع وزير التربية والتعليم مع لجنة التربية والتعليم النيابية
جانب من اجتماع وزير التربية والتعليم مع لجنة التربية والتعليم النيابية
الثلاثاء، 04-02-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة بأن الوزارة بصدد التخلي عن مسؤولياتها عن سكنات المعلمين "العزاب" في محافظة العقبة وإحالة مسؤوليتها لوزارة المالية ، وذلك عقب صدور تبليغ لمعلمي العقبة بإخلاء السكنات التي يقيمون بها في المحافظة خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.اضافة اعلان


وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .

بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .

وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر  .
 
gnews

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