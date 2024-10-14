10-8 دنانير أجرة "فريط" الزيتون يومياً

وقال عُمّال في قطاف الزيتون لـ "الوكيل الإخباري" إن مزارعي الزيتون يقومون بحساب أجور العمال بطرق مختلفة. فبعضهم يحتسب أجر العامل بشكل يومي، بغض النظر عن كمية الزيتون التي تم قطفها، حيث تصل الأجرة عادةً إلى 10 دنانير يومياً.
فيما يقوم آخرون بمحاسبة العمال بناءً على الكمية المقطوفة ، حيث يزن المزارع كمية الزيتون ويقبض العامل عادةً ربع دينار عن كل كيلو قُطاف .
واضافوا ان هناك مزارعين يحاسبون العُمال على أساس "الشوال"، والذي يعادل نحو 45 كيلو زيتون " ويتم دفع 8 دنانير عن كل شوال .
وأكد العُمال أن موسم الزيتون هو مصدر رزقهم حيث يعتمد الكثير منهم على هذا الموسم في سد احتياجاتهم المتراكمة.
واشاروا ان غالبية المزارعين يفضلون القطاف بعد الـ 25 من تشرين الاول الحالي وذلك بسبب انتظار الشتوة الاولى لاعتقادهم بأن ذلك افضل لجودة حبات وزيت الزيتون .
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