17.8 مليون دينار الموازنة المقدرة لإجراء انتخابات مجلس النواب العشرين

02:55 م

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن الموازنة المقدرة لإدارة انتخابات مجلس النواب العشرين هي 17.8 مليون دينار. اضافة اعلان





وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الموازنة أحيانا لا تنفق بالكامل وقد يكون هناك فائض فيها، لافتا إلى أنها تشمل جميع التحضيرات وصولا ليوم الاقتراع وحتى بعد إعلان النتائج.



وأضاف أن عدد العاملين في الانتخابات يقدر بنحو 45 ألفا ويتم انتدابهم من الوزارات والمؤسسات المختصة، ويعملون في مراكز الاقتراع والفرز ورؤساء وأعضاء لجان وباحثين وغيرها من المهام اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.



وأشار الرواشدة إلى أن صناديق الاقتراع وكامل التجهيزات للعملية الانتخابية بما فيها الحبر السري للاقتراع جاهزة ومتوفرة من خلال عطاءات سابقة طرحتها الهيئة.



وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.