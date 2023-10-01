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الأحد، 01-10-2023 03:27 م

آرسنال يعمق جراح بورنموث برباعية

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الوكيل الإخباري -  حافظ آرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-0 على بورنموث المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل كاي هافرتس، الذي افتتح رصيده من الأهداف مع الفريق اللندني.

جاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى بوكايو ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح آرسنال سجلهما مارتن أوديغارد وهافرتس كاي الذي أحرز أول أهدافه مع "الغانرز".

واختتم وبن وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتقدم آرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بثلاث نقاط من سبع مباريات.

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