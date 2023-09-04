الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

خفض سعر القمح المباع للمطاحن وتحديد سعر الشعير والنخالة المباع لمربي المواشي لشهر ايلول الحالي

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

صدور إرادة ملكية سامية

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني

الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

الإثنين، 04-09-2023 03:09 م

رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري

920234101524868206575


الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد لاعبه الدولي ناصر الدوسري لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2027.

وينتهي عقد ناصر الدوسري مع الهلال نهاية صيف 2023 الجاري، إلا أن الزعيم قرر الحفاظ على لاعبه قبل أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في السعودية.

وعبر فيديو ترويجي، أعلن الهلال عن تجديد عقد الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة وحتى صيف 2027، ليبقى بين جدران النادي لأطول فترة ممكنة.

اضافة اعلان

 

 

وكان ناصر الدوسري، البالغ 24 عاما، بدأ مسيرته مع الهلال في صيف 2018 بعدما تم تصعيده من الفريق الشباب بالنادي.

ويمكن لناصر الدوسري أن يلعب في خط الوسط الدفاعي، بالإضافة إلى إجادته كظهير أيسر، حيث أنه اشتهر مع الزعيم بالتسديدات القوية من خارج منطقة الجزائي.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920234105056498264991

منتخب النشامى ينهي تدريباته بعمان ويغادر

920234103115861898200 (1)

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة

92023410513397146647

اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بعرض متأخر

92023494441802653887

بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

92023493618758041971

لا استقالة رسمية لرئيس نادي الحسين إربد

92023492938535542647 (1)

ميسي يعود إلى الانتصارات مع إنتر ميامي

أخبار متعلقة
8202323115733901777351

نجم برشلونة يمهد الطريق لتحقيق رغبة مدرب الهلال

8202381264795316808 (1)

تشيلسي يقرر بشأن صفقة نيمار

82023810925387210552

رئيس ريال مدريد يحدد موعد رحيله عن النادي

820238101822565891894

برشلونة ينسحب من صفقة بديل ديمبلي

82023891428393885201

سان جرمان يستعير لاعبا لفت الأنظار بكأس العالم

8202389106600571774

الفيصلي ينفي صحة الأسماء المتداولة لتدريب الفريق