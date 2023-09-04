الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

خفض سعر القمح المباع للمطاحن وتحديد سعر الشعير والنخالة المباع لمربي المواشي لشهر ايلول الحالي

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

صدور إرادة ملكية سامية

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني

الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

الإثنين، 04-09-2023 02:28 م

بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

92023494441802653887


الوكيل الإخباري -  ظهر الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي اتحاد جدة بالثوب السعودي للمرة الأولى منذ انضمامه للعميد قادما من ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بنزيما وهو يرتدي الثوب السعودي مع أحد المعجبين، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير.

اضافة اعلان

 

فاجأ بنزيما متابعيه على "إنستغرام"، حيث نشر صورا له في صالة الرياضة مع تعليق "Hokooma" أو "الحكومة"، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور اللاعب الفرنسي من العرب إطلاقه على بنزيما، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويعكس المنشور اهتمام اللاعب البالغ الـ35 عاما لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وسجل بنزيما هدفين حتى الآن في منافسات الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب الصدارة.

يذكر أن بنزيما، وجه رسالة لجماهير اتحاد جدة عقب الخسارة أمام الهلال، في الكلاسيكو السعودي، بنتيجة 4-3 قال فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة.. شكرا لكم على الدعم وسنعود أقوى".

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920234105056498264991

منتخب النشامى ينهي تدريباته بعمان ويغادر

920234103115861898200 (1)

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة

920234101524868206575

رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري

92023410513397146647

اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بعرض متأخر

92023493618758041971

لا استقالة رسمية لرئيس نادي الحسين إربد

92023492938535542647 (1)

ميسي يعود إلى الانتصارات مع إنتر ميامي

أخبار متعلقة
920233112639226135386

كريم بنزيما يعلق على الهزيمة في الكلاسيكو!

920233105337552918493 (1)

أنشيلوتي يستثني بيلينجهام من خطته

920233102037361547674

شكوك وجدل حول هدف ريال مدريد في خيتافي

82023811219128540060

الخليفي يوجه رسالة مشفرة لمبابي

82023810925387210552

رئيس ريال مدريد يحدد موعد رحيله عن النادي

820237144834320313209

بانتظار إشارة.. ريال مدريد يحدد قيمة أول عرض لضم مبابي