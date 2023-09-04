بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

الوكيل الإخباري - ظهر الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي اتحاد جدة بالثوب السعودي للمرة الأولى منذ انضمامه للعميد قادما من ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بنزيما وهو يرتدي الثوب السعودي مع أحد المعجبين، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير.

اضافة اعلان

فاجأ بنزيما متابعيه على "إنستغرام"، حيث نشر صورا له في صالة الرياضة مع تعليق "Hokooma" أو "الحكومة"، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور اللاعب الفرنسي من العرب إطلاقه على بنزيما، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.



ويعكس المنشور اهتمام اللاعب البالغ الـ35 عاما لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسجل بنزيما هدفين حتى الآن في منافسات الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب الصدارة.



يذكر أن بنزيما، وجه رسالة لجماهير اتحاد جدة عقب الخسارة أمام الهلال، في الكلاسيكو السعودي، بنتيجة 4-3 قال فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة.. شكرا لكم على الدعم وسنعود أقوى".

ملاعب